У Хмельницькому лікарі видалили пацієнтові здорове око, переплутавши діагноз

Хірурги поспішили з операцією і завдали непоправної шкоди здоров'ю чоловіка.

У Хмельницькому лікарі вирізали пацієнту здорове око, не розпізнавши симптоми пухлини. Про це стало відомо журналістам "ТСН".

Історія Василя почалася два роки тому й триває донині. Як розповіла донька Алла Племьянік, хмельницькі лікарі поставили чоловікові неправильний діагноз: виразку рогівки. Хірург провів операцію і видалив око, яке "загнило", але зʼясувалося, що орган був абсолютно здоровим, а на нього довгий час давила пухлина.

Вона росла в голові Василя не менше 15 років, з часом вразила горло та праву ніздрю. Пацієнта перевели в київський Інститут нейрохірургії, щоб видалити пухлину. Операція пройшла успішно, лікарі дають позитивні прогнози, а сам чоловік почувається добре. У нього є шанси повністю відновити здоров'я, проте око вже не повернути.

Завідувач відділенням субтенторіальної нейроонкології Володимир Федірко здивувався початковому діагнозу. За його словами, у Василя були всі симптоми, які вказують на пухлину, а не на проблеми з оком. До того ж, таку небезпечну операцію провели без попередніх досліджень КТ і МРТ.

"Будь-який лікар, зокрема сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А в разі, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", — підкреслив Федірко.

В Інституті нейрохірургії додали, що майже четверо з десяти пацієнтів доставляють до них із неправильними діагнозами. Медична юристка Олена Бабич радить у разі важкого захворювання проконсультуватися хоча б з двома різними лікарями — так можна знизити ризик медичної помилки.

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