Женщина по ошибке уменьшила грудь, страдая от боли из-за неправильных очков

Пожилая женщина перепробовала все возможные средства, пока не выяснила истинную причину дискомфорта.

74-летняя секретарь Барбара Смит около шести лет мучалась из-за болей и даже решилась уменьшить грудь в надежде, что это поможет. Как пишет Daily Mail, причина оказалась в обычных очках для зрения.

На работе женщина проводила за компьютером до 12 часов и со временем у нее начала неметь шея, позже появился дискомфорт в плечах, который мешал даже обычным движениям. Барбара заметила, что не может без боли повернуться к коллеге, заглянуть в зеркало заднего вида во время вождения или наклониться к духовке.

После медицинского обследования, врач диагностировал у нее артрит и прописал противовоспалительные препараты, которое не спасло пациентку от неприятных ощущений. За шесть лет Барбара посетила нескольких специалистов и даже согласилась на операцию, решив, что всему виной большой вес груди. Она также занималась физиотерапию и меняла работу, но ничего из этого не помогло.

[ + – ] Женщина уменьшила грудь из-за болей, вызванных очками Фото: Dailymail.co.uk

Загадка раскрылась во время планового визита к офтальмологу. Пациентка не смогла наклониться к окулярам для прохождения теста, поэтому врач принялся ее расспрашивать о причинах. В итоге он пришел к выводу, что проблема заключается не в размере груди или артрите, а в ношении неправильных очков.

"Я постоянно двигала шеей, чтобы хорошо видеть сквозь очки. Я ношу варифокальные очки около 20 лет, и было невозможно догадаться, что эти легкие движения вызвали всю эту боль", — поделилась Барбара Смит.

Избавиться от боли женщине помогли обычные очки для работы за компьютером, они куда дешевле, чем варифокальные. Уже спустя неделю она заметила облегчение.

Ранее стало известно, что женщине ввели сразу пять доз вакцины Pfizer в литовской больнице. Заведующая призналась, что человеческий фактор стал причиной ошибки разбавления препарата. В итоге здоровье пациентки не пострадало (она испытала лишь небольшую боль в месте укола) однако пять человек остались без вакцинации. После инцидента руководство больницы начало расследование, консультируясь с коллегами и даже производителями вакцины.