Женщине по ошибке ввели сразу пять доз вакцины Pfizer в Литве

Врачи объясняют ошибку "человеческим фактором" и говорят, что с женщиной все хорошо.

В Литве персонал больницы ошибочно ввел женщине пять доз неразбавленной вакцины Pfizer. Заведующая отделением инфекционного контроля больницы Лина Шюпените подтвердила, что произошла ошибка, однако не описала инцидент ее подробно, передает ресурс 15min.lt.

"Это связано с ошибкой разбавления, допущенной во время процедуры, вызванной человеческим фактором. В тот день пять человек, которые должны были быть вакцинированы, остались без вакцины", – сообщила она.

Информацию об этом подтвердила директор больницы М.Чесна, рассказавшая, что в связи с допущенной ошибкой в ​​больнице проводится расследование.

"Мы консультировались с каунасскими клиниками, иммунологами, инфектологами и даже с Pfizer. Объяснение простое: если бы это было чем-то смертельным или вредным для здоровья, лекарство не было бы так упаковано вообще, учитывая риск того, что это могло произойти из-за человеческой ошибки", – говорит медик.

По словам директора медучреждения, после вакцинации женщина чувствует себя хорошо. Из возможных побочных эффектов наблюдалась лишь немного более сильная, чем обычно, боль в месте прокола.

В свою очередь, профессор Витаутас Усонис утверждает, что подобные случаи в истории вакцинации уже были, однако беспокоиться об этом не стоит.

"Так называемый терапевтический диапазон вакцин огромен, поэтому даже более высокие дозы не причиняют вреда", – заявил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в первом полугодии 2020 года Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик.

А в Нидерландах перечислили побочные эффекты от вакцины Pfizer.

Также Фокус сообщал, что россиянам запретили прививаться вакциной Pfizer.