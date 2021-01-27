Жінці помилково ввели одразу п'ять доз вакцини Pfizer у Литві

Лікарі пояснюють помилку "людським фактором" і стверджують, що з жінкою все добре.

У Литві персонал лікарні помилково ввів жінці п'ять доз нерозбавленої вакцини Pfizer. Завідувачка відділенням інфекційного контролю лікарні Ліна Шюпеніте підтвердила, що сталася помилка, проте не описала інцидент докладно, передає ресурс 15min.lt.

"Це пов'язано з помилкою розведення, допущеної під час процедури, викликаної людським фактором. Того дня п'ятеро осіб, які повинні були прищепитися, залишилися без вакцини", — повідомила вона.

Інформацію про це підтвердила директорка лікарні М. Чесна, яка розповіла, що в зв'язку з допущеною помилкою в лікарні проводиться розслідування.

"Ми консультувалися з Каунаськими клініками, імунологами, інфектологами і навіть з Pfizer. Пояснення просте: якщо б це було чимось смертельним або шкідливим для здоров'я, ліки б узагалі так не упаковували, враховуючи, що це могло статися через людську помилку", — говорить медик.

За словами директорки медзакладу, після вакцинації жінка почувається добре. З можливих побічних ефектів спостерігалася лише трохи сильніший, ніж зазвичай, біль у місці проколу.

Зі свого боку, професор Вітаутас Усоніс стверджує, що схожі випадки в історії вакцинації вже були, однак турбуватися про це не варто.

"Так званий терапевтичний діапазон вакцин величезний, тому навіть більш високі дози не завдають шкоди", — заявив він.

Раніше Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в першому півріччі 2020 року Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.

А в Нідерландах перерахували побічні ефекти від вакцини Pfizer.

Також Фокус повідомляв, що росіянам заборонили робити щеплення вакциною Pfizer.