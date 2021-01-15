В Нидерландах перечислили побочные эффекты от вакцины Pfizer

Побочные эффекты являются закономерным ответом на введение вакцины, уверены эксперты.

Около сотни граждан Нидерландов, которые уже получили прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили о побочных эффектах препарата, передает канал NOS со ссылкой на данные Центра побочных эффектов Lareb.

Так, в двух случаях наблюдались тяжелые аллергические реакции. Кроме этого, у людей появились сыпь и отеки вокруг глаз, была боль в месте инъекции, головная боль и усталость. По словам главы Lareb, Агнес Кант, после оказанной помощи симптомы исчезли, и сейчас здоровью вакцинированных ничего не угрожает. Она уточнила, что побочные эффекты являются естественным следствием вакцинации, потому что вакцины заставляют работать нашу иммунную систему.

После того, как во время вакцинации в Великобритании были зафиксированы случаи анафилактического шока после прививки, теперь врачи еще 15 минут наблюдают за пациентами, получившими укол. Такой была рекомендация Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Массовая вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Первыми прививки от коронавируса получили медицинские работники. На сегодня в стране вакцинировано около 47 тысяч человек.

Напомним, первый случай тяжелого осложнения после применения вакцины от COVID-19 зафиксирован в Польше. Министр здравоохранения страны Адам Недзельский заявил, что людям, которые после прививки будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок, получат выплаты из специально созданного Компенсационного фонда.

Тем временем ученые пришли к выводу, что вакцинация поможет сократить смертность от коронавируса, но не ликвидирует саму инфекцию. Исследование показывает, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, подобное простуде, или в худшем случае, ежегодному гриппу.