Вакцина сократит смертность, но не изгонит коронавирус, – ученые

Все больше исследований подтверждают, что после пандемии коронавирус станет эндемичным заболеванием.

Искоренить инфекционное заболевание невероятно сложно даже с помощью высокоэффективной вакцины. Новое исследование показывает, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, подобное простуде, или в худшем случае, ежегодному гриппу. Об этом сообщает Popular Science.

Для того, чтобы понять, как новый вирус поведет себя в ближайшие годы, исследователи изучили, как функционируют другие коронавирусы. SARS-CoV-2 – не первый коронавирус, с которым столкнулось человечество. В настоящее время ученым известно о шести коронавируса, передающихся среди людей. Четыре из них вызывают легкую простуду, а два других – SARS и MERS более опасны.

Последние два штамма вируса эффективно сдерживаются и не распространяются по миру в таких масштабах, как SARS-CoV-2. Другие четыре штамма стали эндемичными в мире, они передаются настолько легко, что их просто невозможно сдержать.

В новой работе ученые использовали четыре эндемических коронавирусов, чтобы смоделировать, как SARS-CoV-2 может выглядеть спустя годы. Одна из главных особенностей, на которую больше всего обращалось внимание, заключалась в том, насколько серьезным может быть заболевание у детей. Малыши в возрасте до 5 лет, как правило, обладают сильной иммунной системой, но сталкиваются с вирусными заболеваниями впервые. Также в случае нынешней пандемии вирус был новым для всех.

Исследование прогнозирует, что после того, как большинство людей подвергнутся воздействию вируса, в ходе болезни или вакцинации, коронавирус станет эндемичным. Он будет похож на те штаммы, которые вызывают простуду, и в основном затронет детей в возрасте до 5 лет.

Невозможно точно предсказать, что произойдет с коронавирусом в будущем, но некоторые текущие данные подтверждают эту модель. Какими бы эффективными ни были мРНК-вакцины, ни одна из них не дает 100-процентной защиты от коронавируса.

Вакцинированные люди могут быть невосприимчивы к SARS-CoV-2, но при этом переносить и распространять вирус.

"Вакцина защитит вас от развития наихудших симптомов COVID-19, но вы можете заражаться и распространять его без серьезных последствий", – говорит профессор микробиологии из Университета Джорджа Вашингтона Джеффри Бетони.

Чтобы понять долгосрочный иммунитет от коронавируса, так и от вакцины, потребуется как минимум пара лет. Пока ученые предполагают, что иммунитет может сохраняться более 8 месяцев, но никто не знает наверняка. И насколько опасным будет вирус через несколько лет, во многом зависит от общего иммунного ответа на вирус. Вакцины остаются пока лучшим способом выйти из пандемии и сохранить как можно больше жизней.