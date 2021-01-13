В Польше зафиксирован первый случай тяжелого осложнения после вакцинации

Людям, которые после прививки будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок, положена компенсация.

Первый случай тяжелого осложнения после применения вакцины от COVID-19 зафиксирован в Польше, передает Interia Wydarzenia со ссылкой на информацию министра здравоохранения Адама Недзельского.

В государстве, где массовая вакцинация населения препаратомPfizer/BioNTech стартовала 27 декабря, прививки от коронавируса получили уже более 257 тысяч человек. Сейчас Польша активно прививает медиков и готовится получить новые партии вакцин от коронавируса.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый", – уточнил глава Минздрава.

Он добавил, что людям, которые после прививки будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок, получат выплаты из специально созданного Компенсационного фонда, подав заявление уполномоченному лицу. Суммы составят от 10 до 100 тысяч злотых (2,6-26 тысяч долларов).

За время пандемии коронавируса в Польше выявлено 1 395 779 зараженных. 31 593 пациента умерли, 1 138 126 – выздоровели.

Напомним, из-за нехватки медицинского персонала в период пандемии коронавируса Сейм Польши принял закон, упрощающий трудоустройство медиков из-за пределов ЕС, и украинские врачи, в числе прочих, подают заявки на трудоустройство в этой стране.