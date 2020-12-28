Польша нашла способ переманить тысячи украинских медиков для борьбы с коронавирусом

Принятые изменения существенно упрощают трудоустройство для медиков из стран, не входящих в Евросоюз.

Из-за нехватки медицинского персонала в период пандемии коронавируса Сейм Польши принял закон, упрощающий трудоустройство медиков из-за пределов ЕС, и украинские врачи, в числе прочих, подают заявки на трудоустройство в этой стране.

Так, польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на рекрутинговую компанию Optimus Work в Варшаве, сообщает, что за три последних месяца в ее базе появилось свыше 200 врачей, большинство которых – из Украины, еще 20% – белорусы. Есть также медики из Таджикистана.

Чаще всего среди соискателей – специалисты со стажем работы от пяти лет, есть даже профессора. Люди готовы приехать по первому же вызову.

Главным аргументом, который толкает их на поиски работы за рубежом, – мизерная зарплата. В Польше за свою работу медики получают в 3 – 4 раза больше, чем на родине, а для определенных категорий врачей зарплаты достигают и 15-20 тысяч злотых (115,7 – 154 тыс. грн). Кроме того, некоторые учреждения предлагают врачам квартиры, языковые курсы или возмещение расходов на переезд.

Кшиштоф Инглот, президент агентства по трудоустройству кадровой службы, рассказал, что с его офисом уже связались четыре больницы, которые ищут пульмонологов, кардиологов, анестезиологов и, как всегда, терапевтов.

В список желаемых специалистов для Польши входят также стоматологи и офтальмологи. В поликлиниках нужны семейные врачи, есть вакансии для психиатров.

Он добавил, что в агентство постоянно поступают звонки от врачей и медсестер с Восточной Европы, которые интересуются трудоустройством в Польше. В базе уже более 1,5 тыс. врачей и в два раза больше медсестер.

"Конечно, их привлекает заработок, как минимум, в три раза выше, но еще и возможность работы с новыми технологиями, современным оборудованием, то есть возможность развития и обучения", – пояснил он.

Новые правила значительно упрощают трудоустройство людей, в основном из Украины, Беларуси и России. Им не нужно будет подтверждать свои дипломы, достаточно заверить его у консула, проходить стажировку в аспирантуре, подавать заявку на признание стажировки и так далее.

Однако определенные требования все же есть. Необходимо иметь опыт работы не менее трех лет, право на пребывание в Польше или подача документа о достаточном знании польского языка. Въезжающие в страну медики должны будут предоставить справку из учреждения, которое желает их принять на работу, с указанием продолжительности запланированного трудоустройства и объема предоставляемых медицинских услуг.

Право заниматься профессиональной деятельностью будет ограничено пятью годами и применимо только к определенному медицинскому учреждению и диапазону деятельности. По-прежнему необходимо будет получить мнение национального консультанта.

В Украине о проблеме утечки медиков знают. В разговоре с Евгением Комаровским глава Минздрава Максим Степанов сам рассказал о том, что медики, которые прошли через реалии отечественных больниц, за границей – на вес золота.

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Пока Польша переманивает украинских врачей, Верховная Рада в бюджете на следующий год не учла предложения Минздрава об увеличении финансирования медицины в два раза.

16 декабря украинские медики вышли на акцию протеста в правительственном квартале Киева с призывом к Кабмину пересмотреть бюджет на 2021 год и дать больше денег на сферу здравоохранения.