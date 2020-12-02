Кабмин: зарплаты всех медиков в 2021 году будут повышены на 30%, учителей – на 26%

На следующий год Кабмин пообещал рекордные расходы на медицину в размере 161 млрд гривен. Это на 30 млрд больше, чем было заложено в 2020-ом году.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 2 декабря, заявил, что заработные платы для работников медицинской и образовательной сферы ожидает повышение, правда, уже в 2021 году.

Заседание транслировалось на YouTube-канале Кабинета министров.

"Остановлюсь на проекте госбюджета Украины на 2021 год который Кабмин передал в парламент для рассмотрения во втором чтении. <…> Во первых, это медицинская сфера. На следующий год у нас будут рекордные расходы в объеме 161 миллиард гривен, что на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году. Такими темпами у нас за предыдущие годы независимости не росли даже расходы на армию во время, в том числе, активной фазы вооруженной российской агрессии", – сообщил министр.

[ + – ] Видео: YouTube / "КабМін"

Шмыгаль уточнил: "В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%".

Кроме того, на финансирование борьбы с коронавирусом, по словам премьера, для Национальной службы здоровья будут выделены 16 млрд гривен, что согласно подсчетам Кабмина, позволит обеспечить больницы кислородом и лекарствами. Еще 2,6 млрд гривен предусмотрены на вакцины от COVID-19.

Рост расходов на сферу образования в 2021 году составит практически 30 млрд гривен, что, по словам Шмыгаля, "позволит повысить зарплаты педагогам приблизительно на 26%".

Соцвыплаты, "несмотря на слухи", в 2021 году не будут уменьшены. Как заявил глава правительства: "Предполагается рост пенсий для всех пенсионеров". При этом не сообщается на сколько.

"Уменьшение на 8 млрд гривен финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", – отметил глава Кабмина.

Так, по словам чиновника: "Минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен будет перенесено на 1 декабря следующего года".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов отказался голосовать за редакцию главного финансового документа страны, которую одобрили его коллеги. По словам Степанова, он "не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет", так как они не соответствуют расчетам МОЗ. Отметим, что министр Степанов, присутствовавший на заседании Кабмина в среду, 2 декабря, не брал слово после выступления Шмыгаля, когда премьер предложил вносить свои предложения.