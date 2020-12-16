Протестующие медики двинулись под Верховную Раду с требованием повышения зарплат

Фельдшеры просят объявить "локдаун офшорам" украинских олигархов и в разы увеличить финансирование здравоохранения.

Украинские медики в среду, 16 декабря вышли на акцию протеста в Правительственном квартале Киева с призывом к Кабмину пересмотреть бюджет на 2021 год в части финансирования медицины.

В сюжете "ТСН" протестующие требуют повышения зарплат и жалуются, что тех денег, которые им сейчас платят, хватает только на еду и коммунальные услуги, и им приходится подрабатывать на других работах.

"Уже в этом году зарплата врачей должна была составлять не менее 23 тысяч гривен, для среднего медперсонала – 17 тысяч гривен и для младшего – 12 тысяч. Однако на деле медики получают втрое меньше этого", – сообщается в материале со слов собравшихся. В частности, участники протеста отмечают, что фельдшеры по Украине получают сейчас не более 5 тысяч гривен.

[ + – ] Видео: YouTube / ТСН

"Это медработники из разных регионов Украины. Здесь есть и Киевщина и Полтавщина и Львовщина. Свой сбор они начали на Майдане Независимости, в то время там как раз продолжался еще один митинг – продолжение вчерашнего митинга предпринимателей", – отметила журналистка "ТСН" с места событий. По ее подсчетам протестующих собралось более ста человек.

[ + – ] Видео: YouTube / 5 канал

Как передают "Вести-Украина", собравшись на Майдане, медработники двинулись оттуда колонной к Кабинету Министров Украины, а после – к Верховной Раде.

"Колонна протестующих медиков выдвинулась к стенам ВР. Как нам удалось выяснить, протестует движение #БудьякНіна, им помогает движение "Соціальний рух". После ВР медики пойдут к Офису президента, где будут требовать от Зеленского не подписывать бюджет на 2021 год", – сообщается в публикации.

[ + – ] Telegram-канал / Вести ua

Работники медицинской сферы жалуются на отсутствие в больницах кислорода, а также требуют объявить "локдаун офшорам" украинских политиков и олигархов. В числе прочего, работники скорой помощи отмечают, что доплаты в 300% они получают только за одного пациента в день, даже если таких больных они доставили 10 человек за смену.

[ + – ] Источник: 5 канал

Напомним, накануне Верховная Рада Украины проголосовала за бюджет на следующий год, в который на медицину заложили 161 миллиард гривен, при том, что Министерство здравоохранения требовало вдвое больше. В частности, согласно бюджетному кодексу, на медицину должно закладываться не менее 5% от ВВП, однако в итоге было заложено менее 4,5%.

Как мы уже сообщали в среду, 16 декабря на Майдане Независимости продолжился митинг предпринимателей, протестующих против введения регистраторов расчетных операций, а также против карантинных ограничений.