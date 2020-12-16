Количество ФОП на Майдане увеличивается, полиция останавливает людей у метро

Протестующие ФОПы выступают против введения кассовых аппаратов, а также локдауна в январе 2021 года.

В центре Киева на Майдане Независимости продолжился митинг предпринимателей-ФОПов, протестующих против введения регистраторов расчетных операций, а также против карантинных ограничений. Как передают "Українські Новини", около сотни участников движения "SaveФоп" продолжают протестовать утром в среду, 16 декабря.

"На дороге у площади стоит автомобиль активистов, из которого доносится музыка. Митингующие держат плакаты с надписью "SaveФоп", на них также указаны города, из которых они прибыли", – сообщает корреспондент издания с места событий.

[ + – ] Источник: Ukranews

Возле монумента Независимости находятся музыкальная аппаратура, которая на данный момент не задействована, а также раздают продукты питания, воду и делают кофе, и даже наливают зеленый борщ в поллитровые пивные пластиковые стаканчики.

Как сообщается в сюжете "5 канала", несколько сотен митингующих оставались возле стелы на Майдане всю ночь. Кроме того, вдоль Майдана этой ночью дежурили нацгвардейцы.

[ + – ] Видео: YouTube / 5 канал

Как отметил в комментарии "Стране" организатор акции протеста украинских предпринимателей Сергей Доротич, ночь выдалась непростой.

"Ночью у нас были трудности с тем, чтобы доставить сюда еду, воду и генератор для озвучки. Полиция жестко блокировала все наши попытки доставить сюда хотя бы какую-то часть продовольствия и техники. В нашем автомобиле с озвучкой закончился бензин, он поехал заправиться, но сейчас полиция заблокировала этот автомобиль и он не может к нам подъехать", – сообщил он.

Как передает УНИАН, в настоящее время по периметру Майдана дежурят силовики, в том числе полиция диалога, но стычек с правоохранителями в среду не наблюдалось. В метрополитене на станции метро "Майдан Незалежности" полиция останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет их личные вещи.

Как отмечает Golos.ua: "Правоохранителей в центре столицы сейчас больше, чем самих митингующих".

В сюжете "5 канала" показано, как внедорожник с установленным в нем аудио-оборудованием и мини-сценой пытался проехать под стелу, однако был задержан полицией для проверки содержимого на предмет опасных и запрещенных вещей.

Митингующие в репортаже заявляют, что "будут стоять до победы", однако сцены, как вечером 15 декабря, на площади нет. Три одноместных палатки остались, однако большую военную палатку, которую не дали установить силовики во вторник, больше устанавливать не пытались.