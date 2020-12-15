Протест ФОПов: на Майдане установили палатки и расходиться не собираются

Полиция заявляет о 40 пострадавших правоохранителях, в том числе с ожогами глаз. Количество госпитализированных участников акции уточняется.

Во время протестов под лозунгом SaveФОП пострадал организатор, Сергей Доротич, сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

По словам Доротича, он в порядке: "Немножко помяли кости, но ничего, нормально". Однако среди протестующих есть пострадавшие, которых забрали в больницу, точное количество этих людей уточняется.

[ + – ] Палатка на Майдане [ + – ] Полиция на Грушевского [ + – ] Сергей Доротич [ + – ] Полиция на Майдане [ + – ] Протестующие на Майдане

Расходиться участники акции SaveФОП не собираются и планируют оставаться на ночь. Установленные палатки протестующие взяли в кольцо, чтобы полиция их не смогла забрать.Ожидается, что сочувствующие киевляне подвезут участникам акции чай и булочки.

В пресс-службе полиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Один полицейский потерял сознание из-за удара по голове. Несколько сотрудников получили ожоги глаз.

Напомним, что в Киеве проходит акция предпринимателей SaveФОП, она сопровождается столкновениями протестующих с полицией.

Ранее митингующие озвучили свои требования.