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Украина Митинги ФЛП против РРО

Протест ФОПов: на Майдане установили палатки и расходиться не собираются

Серафима Таран
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Палатка на Майдане

Полиция заявляет о 40 пострадавших правоохранителях, в том числе с ожогами глаз. Количество госпитализированных участников акции уточняется.

Во время протестов под лозунгом SaveФОП пострадал организатор, Сергей Доротич, сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

По словам Доротича, он в порядке: "Немножко помяли кости, но ничего, нормально". Однако среди протестующих есть пострадавшие, которых забрали в больницу, точное количество этих людей уточняется.

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Палатка на Майдане
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Полиция на Грушевского
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Сергей Доротич
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Полиция на Майдане
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Протестующие на Майдане
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Расходиться участники акции SaveФОП не собираются и планируют оставаться на ночь. Установленные палатки протестующие взяли в кольцо, чтобы полиция их не смогла забрать.Ожидается, что сочувствующие киевляне подвезут участникам акции чай и булочки.

В пресс-службе полиции заявляют о 40 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Один полицейский потерял сознание из-за удара по голове. Несколько сотрудников получили ожоги глаз.

Напомним, что в Киеве проходит акция предпринимателей SaveФОП, она сопровождается столкновениями протестующих с полицией.

Ранее митингующие озвучили свои требования.