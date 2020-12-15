Протестующие ФОПы выдвинули требования и начали марш по центру Киева

Митингующие пришли под Офис президента и зажгли дымовые шашки в цвет украинского флага.

Украинские предприниматели, которые протестуют в Киеве под Верховной Радой, решили пройти маршем по центру столицы. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Протестующие выдвинули свои требования: отставка Кабмина, отставка председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева. Если этого не произойдет – Верховная Рада должна уйти в отставку. Если же и этого не произойдет, должен быть объявлен импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает PavlovskyNews, предприниматели пришли под Офис президента и зажгли дымовые шашки в цвет украинского флага.

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Напомним, сегодня с утра около Верховной Рады проходит акция представителей малого бизнеса. На митинг приехали несколько тысяч предпринимателей из разных частей Украины: Одесса, Черкассы, Николаев, Херсон, Львов, Ивано-Франковск. По словам одного из протестующих, выступающих на сцене, Верховная Рада уничтожает малый бизнес. Митингующие кричат "ганьба". Кроме того, со сцены предложили ставить палатки.