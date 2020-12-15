"Мы понимаем, что война, но выбора нет". Под Радой ФОПы собрались разбивать палатки

Участники акции вновь требуют от Верховной Рады принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Они также протестуют против возможного локдауна.

Около Верховной Рады проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Участники акции требуют от Верховной Рады принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Они также протестуют против возможного локдауна.

На митинг приехали несколько тысяч предпринимателей из разных частей Украины: Одесса, Черкассы, Николаев, Херсон, Львов, Ивано-Франковск. По словам одного из протестующих, выступающих на сцене, Верховная Рада уничтожает малый бизнес. Митингующие кричат "ганьба". Кроме того, со сцены предложили ставить палатки.

"Мы понимаем, что у нас в стране война, но выбора у нас нет", – заявили со сцены.

Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме. Полицейские окружили здание Верховной Рады.

"Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений", – сообщают полицейские.

По словам лидера "SaveФОП" Сергея Доротича, полиция на их стороне, но не хочет пускать их внутрь Верховной Рады. Он говорит, что президент Украины Владимир Зеленский отвечает за все, что проходит в стране как гарант Конституции.

"Если Верховная Рада так сейчас злит общество, то он как гарант должен распустить Раду и объявить внеочередные выборы", – сказал он.

Доротич говорит, что Зеленский не один раз обещал встретиться с предпринимателями.

"Его предвыборное обещание было таким: "ФОПов моих маленьких не трогаем", но почему-то с сентября 2019 года начали именно с ФОПов", – сообщил он.

Кроме того, во время пресс-марафона 10 октября он публично пообещал встретиться с представителями малого бизнеса.

"Мы хотим показать ему аргументы, потому что ему рассказывают басни", – подытожил Доротич.

Отметим, 1 декабря в правительственном квартале Киева украинские предприниматели, участники так называемого "налогового майдана", заблокировали выходы из Верховной Рады. Полиция попыталась освободить проход для депутатов, в результате чего произошли стычки с правоохранителями.

Утром 2 декабря предприниматели, недовольные принятым законопроектом об отсрочке введения кассовых аппаратов, продолжили протестовать под Верховной Радой.

С 10 декабря вступил в силу поданный Владимиром Зеленским Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.