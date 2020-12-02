"Save ФОП": предприниматели объявили о бессрочной акции протеста (фото)

На 4 декабря назначен масштабный митинг.

Утром 2 декабря предприниматели, недовольные принятым законопроектом об отсрочке введения кассовых аппаратов, продолжили протестовать под Верховной Радой.

Об этом сообщает издание "Страна".

Отмечается, что на акцию протеста движения "Save ФОП" собралось около 100 человек. Некоторые протестующие провели ночь под стенами ВРУ. Они не стали расходиться после того, как парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года.

Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

В частности, лидер движения "Save ФОП" Сергей Доротич заявил, что протестующие будут стоять здесь до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты и объявил о бессрочной акции протеста. Также он анонсировал масштабный митинг в пятницу, 4 декабря.

"4 декабря мы планируем пиковый день. К нам присоединятся другие протестные силы. Это будет массовая акция всеукраинского масштаба. Я прошу довериться нам, мы не останавливаемся. Отсрочка на год – это не решение, год пройдет очень быстро", – заявил Доротич.

По его словам, митингующие организованы и мобилизованы, а также намерены довести дело до конца.

Отметим, 1 декабря в правительственном квартале Киева украинские предприниматели, участники так называемого "налогового майдана", заблокировали выходы из Верховной Рады. Полиция попыталась освободить проход для депутатов, в результате чего произошли стычки с правоохранителями.