Предприниматели блокировали Верховную Раду и вступили в потасовку с полицией

На митинг против обязательного использования кассовых аппаратов и введения штрафов за нарушения в налоговых отчетах собрались тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Под Радой – настоящий "майдан".

В правительственном квартале Киева украинские предприниматели, участники так называемого "налогового майдана", заблокировали выходы из Верховной Рады. Полиция попыталась освободить проход для депутатов, в результате чего произошли стычки с правоохранителями.

Как передает журналист "PavlovskyNews", протестующие устроили потасовку с полицейскими: противостояние было коротким, и закончилось без задержаний.

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Во время столконовений с правоохранителями организаторы акции с установленной под Радой сцены призывали людей к мирному протесту, а собравшиеся скандировали слово "ганьба".

Демонстранты требуют, чтобы парламент полностью отменил введение кассовых аппаратов. Участники протеста заявили, что их акция является бессрочной, и они не намерены расходиться и планируют ночевать в центре Киева в Жовтневом дворце, передает корреспондент "APnews" с места событий.

"Профсоюзные организации намерены обеспечить питанием митингующим, которые останутся на акции протеста. В свою очередь кураторы из каждого города собирают списки тех, кто намерен остаться с ночевкой, чтобы избежать провокаторов", – сообщает издание.

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Как видно на многочисленных записях, сделанных в центре столицы во вторник, на митинг против обязательного использования кассовых аппаратов а также введения штрафов нарушения в налоговых отчетах, собрались тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Точное число протестующих неизвестно, однако по заявлениям участников акции, со всей страны их стянулось более 50-ти тысяч.

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Как сообщает канал с места событий, на примыкающей к зданию Рады улице Шелковичной, протестующие не хотели пропускать внедорожник, однако полиция оттеснила предпринимателей и "перекрыла живой стеной" проезжую часть. Кроме того, значительная часть колонны протестующих протестовала на проезжей части Крещатика.

По информации пресс-службы Нацполиции, опубликованной во вторник, 1 декабря, работники столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, а также взрывотехники и представители других структур МВД в Киеве были переведены усиленный режим несения службы. "Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", – отметили в полиции.

Одновременно с протестами под зданием парламента, внутри Рады был принят законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов, которым до 1 января 2022 года отсрочили фискализацию, однако не для всех групп предпринимателей.