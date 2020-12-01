Депутаты оперативно отсрочили обязательность РРО и отменили кешбэк для покупателей

Отсрочка не распространяется на предпринимателей, занимающихся продажей сложных бытовых товаров, лекарственных и медицинских средств, ювелирных изделий.

Верховная Рада перенесла на один год, на 1 января 2022 года, начало обязательного применения РРО (кассовых аппаратов) для ФЛП (ФОПов), которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога. Этот предел будет установлен на уровне 220 минимальных зарплат (с 1 января 2021 года – 1,32 млн грн).

Но этот перенос не распространяется на предпринимателей, работающих в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения. Для них срок остается прежним – 1 января 2021 года.

Также изменены предельные суммы годового дохода для ФОПов, теперь они выражены не в гривнах, а кратны величине минимальной зарплаты (МЗП):

вместо 1 млн грн – 167 МЗП;

вместо 5 млн грн – 834 МЗП;

вместо 7 млн грн – 1167 МЗП.

Отменен так называемый покупательский кешбэк, то есть возможность получения денежный компенсации, если пожаловаться на невыдачу продавцом фискального чека.

Продлено до 1 января 2022 года применение пониженных штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании РРО.

Эти и другие изменения предполагает законопроект № 4439-д, который был оперативно разработан как компромиссный вариант из предложений президента Зеленского и финансового комитета ВР. В 12 часов его одобрил профильный комитет ВР, и законопроект внесли в сессионный зал.

Спикер Дмитрий Разумков сообщил, что он получил письмо, подписанное всеми представителями депутатских фракций и групп, о согласии принять закон по ускоренной процедуре.

Законопроект 326-ю голосами был включен в повестку дня, 320-ю — принят за основу и 319 голосами – принят в целом.

Глава финансового комитете ВР Даниил Гетманцев, который является последовательным противником отсрочки введения РРО, написал в Telegram: "Ну что ж… последний акт балета РРО-2020 отыгран. Решение принято. Печаль".

Напомним, сегодня в центре Киева проходит акция протеста предпринимателей, в которой принимают участие несколько тысяч человек. Акция "SaveФОП" организована "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют, чтобы парламент принял законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отложил обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.