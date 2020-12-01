Из-за протеста предпринимателей парализовано движение на Крещатике

Участники митинга проходят маршем по центральным улицам Киева, пройдут у Офиса президента и закончат марш возле Верховной Рады.

Под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей, в которой принимают участие несколько тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Акция протеста SaveФОП организована "Союзом защиты предпринимателей". Протестующие, в частности, требуют, чтобы парламент принял законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отложил обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

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Участники митинга проходят маршем по центральным улицам Киева, пройдут у Офиса президента и закончат марш возле Верховной Рады.

PavlovskyNews сообщает, что движение на Крещатике парализовано, пробка от Европейской площади до Бессарабского рынка.

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Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил: если парламент оперативно примет три президентских законопроекта о поддержке бизнеса, то выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.