Закон вступил в силу: пострадавшие от карантина работники и ФОПы могут получить 8 тыс. грн

Единовременную матпомощь смогут получить те ФЛП (ФОП), которые уплатили единый социальный взнос за 3 месяца.

С 10 декабря вступил в силу поданный Владимиром Зеленским Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

Чтобы получить 8 000, ФЛП должен:

иметь основной вид деятельности, соответствующий перечню приостановленных в карантин;

быть зарегистрированным более 3 месяцев;

в 2020 году уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя за 3 месяца;

не иметь долга по ЕСВ;

не являться ФЛП и наемным работником одновременно.

Наемные работники могут получить 8 000 грн матпомощи, если:

основной вид деятельности работодателя соответствует перечню приостановленных в карантин;

за 3 квартал 2020 года работодатель начислял ЕСВ;

средняя зарплата на месяц за третий квартал 2020 года не больше 30 тыс. грн;

нет работы по совместительству.

В Законе сказано, что порядок начисления одноразовой матпомощи, форма заявления, порядок формирования и ведения Реестра получателей компенсации устанавливаются Кабмином.

Для получения помощи необходимо подать заявление в электронной форме. Выплачивать ее будет территориальный орган центральной власти, который занимается реализацией госполитики в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек. Сегодня законопроект был принят.

Также депутаты 4 декабря приняли во втором чтении президентский законопроект № 4430, который предусматривает частичное списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога ФОПов (ФЛП) первой группы.