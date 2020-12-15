Протест ФОПов: между полицейскими и предпринимателями произошли столкновения

Полицейские взрывают светошумовые гранаты и применяют слезоточивый газ.

На Майдане Независимости митингующие предприниматели попытались установить палатки, но им помешали правоохранители. Между ними произошла потасовка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Силовики продолжают брать в кольцо протестующих, чтобы те не имели возможности установить палаточный городок, сообщает Страна.

Правоохранители применяют слезоточивый газ и разделяют протестующих между собой кордонами.

PavlovskyNews сообщает, что полицейские взрывают светошумовые гранаты.

"Противостояние длилось недолго. Силовики снова отступили. Организатор митинга Доротич заявляет по громкоговорителю, что уже много травмированных среди ФОПов. На Майдан вызывают скорые", – сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня с утра около Верховной Рады проходит акция представителей малого бизнеса. На митинг приехали несколько тысяч предпринимателей из разных частей Украины: Одесса, Черкассы, Николаев, Херсон, Львов, Ивано-Франковск. По словам одного из протестующих, выступающих на сцене, Верховная Рада уничтожает малый бизнес. Митингующие кричат "ганьба". Кроме того, со сцены предложили ставить палатки. Позже протестующие решили пройтись маршем по столице.