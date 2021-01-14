Россиянам запретили прививаться вакциной Pfizer

Признанный во всем мире препарат еще не прошел госрегистрацию в РФ, и его использование является незаконным.

Росздравнадзор запретил частным клиникам, в том числе официальному филиалу израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластере в "Сколково", использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech для вакцинации от коронавируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

Причиной такого решения стало то, что вакцина якобы не прошла государственную регистрацию в России.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", – ответили на запрос информагентства в Росздравнадзоре.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины — "Спутник V" (центр им. Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (Центр "Вектор). 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию всех россиян препаратом "Спутник V".

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.

5 января 2021 года харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V". 2 января, об этом сообщил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В странах Евросоюза с 27 декабря прошлого года стартовала иммунизация населения против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Ее эффективность составила 95% по итогам финальных клинических испытаний.