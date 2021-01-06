"Спутником V" вакцинировали уже 1 млн жителей России, - создатели препарата

Директор центра имени Гамалеи заявил, что до конца новогодних каникул в гражданский оборот в РФ поступит более 1,5 млн доз "Спутника V".

6 января 2021 года создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили на официальной странице в Twitter, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.

"Более 1 миллиона человек в России вакцинированы "Спутником V", — написали разработчики вакцины.

[ + – ]

5 января с аналогичным заявлением выступил Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", — сказал Гинцбург.

По его словам, Минздравом РФ и Росздравнадзором ведется мониторинг привитых россиян. Никаких "нежелательных последствий" ими якобы не было обнаружено.

Отметим, еще в октябре один из добровольцев, которому сделали прививку "Спутником V", рассказывал, что после введения препарата у него резко поднялась температура, а приехавшая по вызову "скорая" отвезла его в инфекционную больницу, где лечат коронавирусных пациентов.

Издание "Meduza.io" сообщило, что российский правительственный штаб по борьбе с коронавирусом не публикует точной статистики по количеству вакцинированных "Спутником V" в России.

Напомним, 5 января 2021 года харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее, 2 января, об этом сообщил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В начале декабря Фокус писал, что разгорелся скандал после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины. Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек". Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны. Тогда отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения. В самой компании "Биолек" опровергли эту информацию.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Беларусь первая из зарубежных стран начала вакцинацию "Спутником V". Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной. Вслед за ней вакцинацию "Спутником V" начали и в Аргентине.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний.