Путин распорядился начать массовую вакцинацию всех россиян

В российском правительстве заверили, что готовы приступить к более широкой вакцинации с понедельника, 18 января.

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию всех россиян препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает РБК.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность "не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины".

"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", – сказал Путин.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к более широкой вакцинации с понедельника, 18 января.

"Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее", – сказала она.

Путин также поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы.

"Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает", – сказал он.

Напомним, создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.

5 января 2021 года харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее, 2 января, об этом сообщил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В начале декабря Фокус писал, что разгорелся скандал после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины. Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек". Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны. Тогда отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения. В самой компании "Биолек" опровергли эту информацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины "Спутник V" , даже если бы была доказана ее эффективность.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V".