Кулеба: Я против использования российской вакцины, даже если бы она была действенной

По словам главы МИД, "Спутник V" – это больше пропагандистское оружие, чем лекарство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины "Спутник V" , даже если бы была доказана ее эффективность.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Как член правительства я выступал бы против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины … даже если бы она была действенной", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, российская вакцина – это больше пропагандистское оружие, чем лекарство.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", – сказал он.

Кулеба добавил, что с помощью "Спутника" Россия стремится достичь политических целей, а не помочь людям побороть коронавирус.

"Есть фактор гораздо важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, "вас все бросили, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", – сказал Кулеба.

Напомним, создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили, что их препаратом привили уже более 1 миллиона жителей России.

5 января 2021 года харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее, 2 января, об этом сообщил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В начале декабря Фокус писал, что разгорелся скандал после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины. Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек". Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны. Тогда отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения. В самой компании "Биолек" опровергли эту информацию.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V".