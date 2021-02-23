Жінка помилково зменшила груди, страждаючи від болю через неправильні окуляри

Літня жінка перепробувала всі можливі засоби, поки не з'ясувала справжню причину дискомфорту.

74-річна секретар Барбара Сміт близько шести років мучилася через болі і навіть зважилася зменшити груди в надії, що це допоможе. Як пише Daily Mail, причина була у звичайних окулярах для зору.

На роботі жінка проводила за компʼютером до 12 годин і з часом у неї почала німіти шия, пізніше зʼявився дискомфорт у плечах, який заважав навіть звичайним рухам. Барбара помітила, що не може без болю повернутися до колеги, заглянути в дзеркало заднього виду під час водіння або нахилитися до духовки.

Після медичного обстеження, лікар діагностував у неї артрит і прописав протизапальні препарати, що не врятувало пацієнтку від неприємних відчуттів. За шість років Барбара відвідала кількох фахівців і навіть погодилася на операцію, вирішивши, що всьому виною велика вага грудей. Вона також займалася фізіотерапією і змінювала роботу, але нічого з цього не допомогло.

[ + – ] Жінка зменшила груди через болі, викликані окулярами Фото: Dailymail.co.uk

Загадка розкрилася під час планового візиту до офтальмолога. Пацієнтка не змогла нахилитися до окулярів для проходження тесту, тому лікар почав її розпитувати про причини. У підсумку він дійшов до висновку, що проблема полягає не в розмірі грудей або артриті, а в носінні неправильних окулярів.

"Я постійно рухала шиєю, щоб добре бачити крізь окуляри. Я ношу варіфокальні окуляри близько 20 років, і було неможливо здогадатися, що ці легкі рухи викликали весь цей біль", — поділилася Барбара Сміт.

Позбутися від болю жінці допомогли звичайні окуляри для роботи за компʼютером, вони куди дешевше, ніж варіфокальні. Уже через тиждень вона помітила полегшення.

Раніше стало відомо, що жінці ввели відразу пʼять доз вакцини Pfizer у литовській лікарні. Завідуюча зізналася, що людський фактор став причиною помилки розведення препарату. У підсумку здоровʼя пацієнтки не постраждало (вона відчула лише невеликий біль у місці уколу) проте пʼять чоловік залишилися без вакцинації. Після інциденту керівництво лікарні почало розслідування, консультуючись з колегами і навіть виробниками вакцини.