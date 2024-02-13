Ошибка работодателя: глухая женщина получит $1,6 млн компенсации из-за отмены собеседования
После двухчасового совещания присяжные решили, что компания нарушила закон. На предприятии намерены обжаловать их решение и снизить сумму штрафа.
В США представители компании McLane Northeast позвонили женщине после того, как ее резюме привлекло внимание работодателя. Однако затем они отказались проводить собеседование и принимать ее на работу, узнав, что она глухая, хотя кандидатка полностью соответствовала требованиям, предъявляемым к вакансии. Об этом пишет Miami Herald.
Присяжные из семи человек присудили женщине 1,675 миллиона долларов в качестве компенсации за работу и возмещение ущерба после того, как Комиссия США по обеспечению равных возможностей в сфере занятости (EEOC) подала в суд на компанию McLane Northeast, занимающуюся дистрибуцией и имеющую предприятие в Болдуинсвилле, штат Нью-Йорк.
После двухчасового совещания присяжные решили, что техасская компания нарушила Закон об американцах с ограниченными возможностями, говорится в сообщении EEOC. Агентство утверждало, что сотрудники предприятия дискриминировали женщину, когда не стали проводить с ней собеседование и отказали ей из-за ее проблем со слухом.
По данным EEOC, жюри присяжных присудило женщине 25 000 долларов в качестве компенсации, 150 000 долларов в качестве компенсации за эмоциональные страдания и 1,5 миллиона долларов в качестве штрафных санкций.
"Меня радует, что этим вердиктом присяжные громко и четко дали понять, что дискриминация глухих соискателей является нарушением и что работодатели, которые знают, что могут нарушать закон, но все равно допускают дискриминацию, будут сурово наказаны", — говорится в заявлении Карлы Гилбрайд, главного юрисконсульта EEOC.
Между тем, руководство компании McLane Northeast разочаровано вердиктом. Издание отмечает, что они будут добиваться уменьшения суммы, присужденной женщине присяжными. Об этом сообщил 12 февраля региональный прокурор EEOC в Нью-Йорке Джеффри Бурштейн.
Хотя женщине присудили 1,65 миллиона долларов, сумма, которую она может реально получить, гораздо меньше. В делах о дискриминации при трудоустройстве существуют ограничения на сумму ущерба, которую может получить человек. Они зависят от количества сотрудников в компании. По словам Бурштейна, женщина, которую McLane Northeast не приняла на работу, сможет претендовать только на 300 000 долларов. Однако Карла Гилбрайд назвала эти ограничения "устаревшими" и "моральным провалом".
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