Ошибка работодателя: глухая женщина получит $1,6 млн компенсации из-за отмены собеседования

После двухчасового совещания присяжные решили, что компания нарушила закон. На предприятии намерены обжаловать их решение и снизить сумму штрафа.

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В США представители компании McLane Northeast позвонили женщине после того, как ее резюме привлекло внимание работодателя. Однако затем они отказались проводить собеседование и принимать ее на работу, узнав, что она глухая, хотя кандидатка полностью соответствовала требованиям, предъявляемым к вакансии. Об этом пишет Miami Herald.

Присяжные из семи человек присудили женщине 1,675 миллиона долларов в качестве компенсации за работу и возмещение ущерба после того, как Комиссия США по обеспечению равных возможностей в сфере занятости (EEOC) подала в суд на компанию McLane Northeast, занимающуюся дистрибуцией и имеющую предприятие в Болдуинсвилле, штат Нью-Йорк.

После двухчасового совещания присяжные решили, что техасская компания нарушила Закон об американцах с ограниченными возможностями, говорится в сообщении EEOC. Агентство утверждало, что сотрудники предприятия дискриминировали женщину, когда не стали проводить с ней собеседование и отказали ей из-за ее проблем со слухом.

По данным EEOC, жюри присяжных присудило женщине 25 000 долларов в качестве компенсации, 150 000 долларов в качестве компенсации за эмоциональные страдания и 1,5 миллиона долларов в качестве штрафных санкций.

"Меня радует, что этим вердиктом присяжные громко и четко дали понять, что дискриминация глухих соискателей является нарушением и что работодатели, которые знают, что могут нарушать закон, но все равно допускают дискриминацию, будут сурово наказаны", — говорится в заявлении Карлы Гилбрайд, главного юрисконсульта EEOC.

Иллюстративное фото Фото: pexels.com

Между тем, руководство компании McLane Northeast разочаровано вердиктом. Издание отмечает, что они будут добиваться уменьшения суммы, присужденной женщине присяжными. Об этом сообщил 12 февраля региональный прокурор EEOC в Нью-Йорке Джеффри Бурштейн.

Хотя женщине присудили 1,65 миллиона долларов, сумма, которую она может реально получить, гораздо меньше. В делах о дискриминации при трудоустройстве существуют ограничения на сумму ущерба, которую может получить человек. Они зависят от количества сотрудников в компании. По словам Бурштейна, женщина, которую McLane Northeast не приняла на работу, сможет претендовать только на 300 000 долларов. Однако Карла Гилбрайд назвала эти ограничения "устаревшими" и "моральным провалом".

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