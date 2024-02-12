Мужчина притворялся бизнесменом и выманивал миллионы у одиноких женщин (фото)

От незаконных действий мужчины по фамилии Гу пострадало около 40 девушек. Своих потенциальных жертв он находил на сайтах знакомств.

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В Китае 33-летний мужчина по фамилии Гу из бедной сельской семьи, который выдавал себя за богатого бизнесмена, арендуя роскошные автомобили, был заключен в тюрьму на 13 лет после того, как он обманом выманил в 40 женщин общую сумму в два миллиона юаней (10,5 млн гривен). Об этом пишет SCMP.

Мошенничество было раскрыто после того, как в феврале прошлого года в юго-западной провинции Сычуань предполагаемый преступник был избит ревнивым мужем одной из женщин. Правоохранительные органы выяснили, что она перевела на банковский счет мошенника крупную сумму денег. Несколько других женщин также заявили в полицию, что были обмануты им.

Следователи выяснили, что Гу подделывал свою личность, встречался с несколькими женщинами одновременно, используя сложные навыки тайм-менеджмента и обманом заставлял женщин одалживать ему деньги.

33-летний Гу родился в небольшой деревне в восточной провинции Цзянсу и бросил начальную школу во втором классе. Позже он женился, но несколько лет назад развелся. В своей изощренной афере он выдавал себя за босса строительной компании, арендовал роскошные автомобили на заемные деньги, приобретал поддельные свидетельства о праве собственности на недвижимость и даже нанимал шофера, чтобы тот возил его по городу.

Своих потенциальных жертв он находил на сайтах знакомств. Он просил их одолжить ему денег, утверждая, что у его несуществующей компании временные проблемы с наличностью или что он только что сделал инвестиции. Женщины были уверены, что он богат благодаря своему экстравагантному образу жизни. В 2022 году Гу покинул Цзянсу после того, как некоторые из его "подруг" заподозрили что-то неладное, ведь деньги он так и не вернул.

Мужчину приговорили к 13 годам тюремного заключения за мошенничество Фото: baidu

Мошенник переехал в провинцию Сычуань на юго-западе страны, где рассказал людям, что является боссом строительной компании из другого города, владеющим несколькими объектами недвижимости и автомобилями. Он сказал, что разведен и надеется найти жену. Чтобы привлечь женщин, Гу обещал купить им дома и роскошные машины. Он также предлагал познакомиться с их родителями, чтобы доказать, что он искренен в отношениях.

Мужчину приговорили к 13 годам тюремного заключения за мошенничество. Кроме того, суд оштрафовал его на 200 тысяч юаней (600 тысяч гривен).

Ранее Фокус сообщал, что радиостанция прекратила вещание после кражи 61-метровой вышки. Менеджер станции рассказал, что воры обокрали также соседнее здание, забрав все оборудование. Он подал заявление в полицию, но информации, необходимой для проведения полноценного расследования, не хватает.

Также стало известно, что женщина едва не убила мужа после того, как он получил письмо от бывшей подруги. Берта Ялтер оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов. Содержание послания не разглашается.