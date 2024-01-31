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МирФан

Женщина едва не убила мужа после того, как он получил письмо от бывшей подруги (фото)

Жена попыталась убить мужа, супруги, жена, семейная ссора, бытовая ссора, драка, избила мужа, укусила мужа, пыталась задушить
Фото: Daily Star | Берта Ялтер напала на своего мужа

Берта Ялтер оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов. Содержание послания не разглашается.

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В США 71-летняя ревнивая жена "пыталась убить мужа" после того, как он получил письмо 60-летней давности от бывшей возлюбленной. Об этом пишет Daily Star.

Берта и Мемо Ялтер прожили в браке более 50 лет. Однако на выходных ревнивая жена чуть не забила мужа до смерти после того, как он получил письмо от подруги, с которой встречался в подростковом возрасте. За это женщину арестовали.

71-летняя Берта Ялтер из Майами-Бич, штат Флорида, совершила жестокое нападение на своего мужа, Мемо Ялтера, в воскресенье (28 января). Женщина была арестована и обвинена в покушении на убийство второй степени, нанесении побоев пожилому человеку при отягчающих обстоятельствах и подтасовке свидетелей или жертв.

Это произошло после того, как мужчина получил по почте письмо от бывшей подруги, с которой он встречался в подростковом возрасте. Его содержание не разглашается. Ревнивая жена оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов, говорится в судебных документах. Сообщается, что американка пыталась задушить мужа подушкой и отнять у него телефон, чтобы он не смог обратиться за помощью.

Жена попыталась убить мужа, супруги, жена, семейная ссора, бытовая ссора, драка, избила мужа, укусила мужа, пыталась задушить Fullscreen
Женщину арестовали
Фото: Local10

Мемо позвонил в полицию, заявив, что жена пыталась его убить. Несмотря на то, что женщина на время забрала телефон мужчины, ему удалось записать часть эпизода, который удалось просмотреть полиции. В понедельник пожилой женщине было предписано не контактировать с мужем до окончания слушаний в среду. Общественный защитник пытался добиться от судьи Эллен Сью Вензер смягчения обвинений, утверждая, что Берта не пыталась убить своего мужа. Она постановила оставить более серьезные обвинения в силе, и по состоянию на утро среды жена Мемо оставалась в исправительном центре Тернер Гилфорд Найт.

Ранее Фокус сообщал, что американка украла у семьи повозку с лошадью, припаркованную возле супермаркета. Однако сбежать от правосудия у угонщицы не получилось. Сотрудники полиции нашли подозреваемую в одном из ближайших отелей.

Также стало известно, что мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки. Сначала Гэри Янг отрицал свою вину, но потом сотрудники полиции попросили его написать слово, которое он постоянно писал с ошибкой.