"Башни больше нет": радиостанция прекратила вещание после кражи 61-метровой вышки (видео)

Менеджер станции рассказал, что воры обокрали также соседнее здание, забрав все оборудование. Он подал заявление в полицию, но информации, необходимой для проведения полноценного расследования, не хватает.

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В США радиостанция из города Джаспер, штат Алабама, была вынуждена прекратить свое вещание после того, как воры украли 200-футовую (61 метр) радиовышку и другое оборудование. Об этом пишет NBS News.

Радиостанция WJLX отправила бригаду ландшафтных дизайнеров в пятницу утром, 9 февраля, на место весенней уборки, которая обнаружила, что 200-футовая радиовышка исчезла. Когда один из членов бригады позвонил главному менеджеру станции, чтобы сообщить новость, тот был в недоумении.

"Когда он приехал, он позвонил мне и сказал: "Башни больше нет". Я спросил, что значит, башни больше нет? Вы уверены, что находитесь в правильном месте? Он сказал, что башни больше нет. Повсюду провода, а ее нет", — рассказал Бретт Элмор, менеджер станции.

Издание отмечает, что украли не только радиовышку. Воры "обчистили" и соседнее здание. Они украли все оборудование, включая АМ-передатчик. Элмор подал заявление в полицию.

"Вчера состоялась встреча между владельцем и нашими следователями по этому вопросу. На данный момент нам все еще не хватает информации, которая необходима для проведения полноценного расследования", — сказал мэр Джаспера Дэвид О'Мэри в четверг, 8 февраля.

Здание рядом тоже обокрали Фото: FOX News

WJLX уведомила Федеральную комиссию по связи о том, что ее AM-станция прекратила свое вещание. Станция надеялась пока продолжить трансляцию своих программ через FM-радио.

"Мы запросили временное разрешение на то, чтобы оставить FM-транслятор включенным, пока мы не вернем AM в эфир. Но, к сожалению, сегодня утром мне сообщили, что ФКС отклонила нашу просьбу о продолжении вещания в FM-диапазоне, так что, по сути, мы собираемся отключить передатчик"., — сказал Элмор в четверг.

Несмотря на неудачи, Элмор верит, что WJLX вернется.

"К сожалению, объект не был застрахован. Мы небольшая радиостанция, но мы вернемся и выйдем в эфир так скоро, как только сможем", — добавил менеджер.

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