Чоловік прикидався бізнесменом і виманював мільйони в самотніх жінок (фото)

Від незаконних дій чоловіка на прізвище Гу постраждали близько 40 дівчат. Своїх потенційних жертв він знаходив на сайтах знайомств.

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У Китаї 33-річного чоловіка на прізвище Гу з бідної сільської сім'ї, який видавав себе за багатого бізнесмена, орендуючи розкішні автомобілі, запроторили до в'язниці на 13 років після того, як він обманом виманив у 40 жінок загальну суму два мільйони юанів (10,5 млн гривень). Про це пише SCMP.

Шахрайство було розкрито після того, як у лютому минулого року в південно-західній провінції Сичуань імовірного злочинця побив ревнивий чоловік однієї з жінок. Правоохоронні органи з'ясували, що вона перевела на банківський рахунок шахрая велику суму грошей. Кілька інших жінок також заявили в поліцію, що він їх обманув.

Слідчі з'ясували, що Гу підробляв свою особистість, зустрічався з кількома жінками одночасно, використовуючи складні навички тайм-менеджменту, й обманом змушував жінок позичати йому гроші.

33-річний Гу народився в невеликому селі в східній провінції Цзянсу та кинув початкову школу в другому класі. Пізніше він одружився, але кілька років тому розлучився. У своїй витонченій афері він видавав себе за боса будівельної компанії, орендував розкішні автомобілі на позикові гроші, купував підроблені свідоцтва про право власності на нерухомість і навіть наймав шофера, щоб той возив його по місту.

Своїх потенційних жертв він знаходив на сайтах знайомств. Він просив їх позичити йому грошей, стверджуючи, що в його вигаданій компанії тимчасові проблеми з готівкою або що він щойно зробив інвестиції. Жінки були впевнені, що він багатий, завдяки його екстравагантному способу життя. У 2022 році Гу покинув Цзянсу після того, як деякі з його "подруг" запідозрили щось недобре, адже гроші він так і не повернув.

Чоловіка засудили до 13 років тюремного ув'язнення за шахрайство Фото: baidu

Шахрай переїхав до провінції Сичуань на південному заході країни, де розповів людям, що є босом будівельної компанії з іншого міста, який володіє кількома об'єктами нерухомості й автомобілями. Він сказав, що розлучений і сподівається знайти дружину. Щоб привабити жінок, Гу обіцяв купити їм будинки та розкішні машини. Він також пропонував познайомитися з їхніми батьками, щоб довести, що він щирий у стосунках.

Чоловіка засудили до 13 років тюремного ув'язнення за шахрайство. До того ж суд оштрафував його на 200 тисяч юанів (600 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що радіостанція припинила мовлення після крадіжки 61-метрової вишки. Менеджер станції розповів, що злодії обікрали також сусідню будівлю, забравши все обладнання. Він подав заяву в поліцію, але інформації, необхідної для проведення повноцінного розслідування, не вистачає.

Також стало відомо, що жінка ледь не вбила чоловіка після того, як він отримав лист від колишньої подруги. Берта Ялтер залишила на тілі чоловіка кілька великих синців і відкритих рваних ран, а також відкриті кровоточиві сліди укусів. Зміст послання не розголошується.