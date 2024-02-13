Помилка роботодавця: глуха жінка отримає $1,6 млн компенсації через скасування співбесіди

Після двогодинної наради присяжні вирішили, що компанія порушила закон. На підприємстві мають намір оскаржити їхнє рішення і знизити суму штрафу.

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У США представники компанії McLane Northeast зателефонували жінці після того, як її резюме привернуло увагу роботодавця. Однак потім вони відмовилися проводити співбесіду і приймати її на роботу, дізнавшись, що вона глуха, хоча кандидатка повністю відповідала вимогам, що висуваються до вакансії. Про це пише Miami Herald.

Присяжні із семи осіб присудили жінці 1,675 мільйона доларів як компенсацію за роботу і відшкодування збитку після того, як Комісія США із забезпечення рівних можливостей у сфері зайнятості (EEOC) подала до суду на компанію McLane Northeast, яка займається дистрибуцією і має підприємство в Болдуінсвіллі, штат Нью-Йорк.

Після двогодинної наради присяжні вирішили, що техаська компанія порушила Закон про американців з обмеженими можливостями, йдеться в повідомленні EEOC. Агентство стверджувало, що співробітники підприємства дискримінували жінку, коли не стали проводити з нею співбесіду і відмовили їй через її проблеми зі слухом.

За даними EEOC, журі присяжних присудило жінці 25 000 доларів як компенсацію, 150 000 доларів як компенсацію за емоційні страждання і 1,5 мільйона доларів як штрафні санкції.

"Мене тішить, що цим вердиктом присяжні голосно й чітко дали зрозуміти, що дискримінація глухих шукачів роботи є порушенням, і що роботодавців, які знають, що можуть порушувати закон, але все одно допускають дискримінацію, суворо покарають", — ідеться в заяві Карли Гілбрайд, головної юрисконсультки EEOC.

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Тим часом керівництво компанії McLane Northeast розчароване вердиктом. Видання зазначає, що вони домагатимуться зменшення суми, присудженої жінці присяжними. Про це повідомив 12 лютого регіональний прокурор EEOC у Нью-Йорку Джеффрі Бурштейн.

Хоча жінці присудили 1,65 мільйона доларів, сума, яку вона може реально отримати, набагато менша. У справах про дискримінацію при працевлаштуванні існують обмеження на суму збитків, яку може отримати людина. Вони залежать від кількості співробітників у компанії. За словами Бурштейна, жінка, яку McLane Northeast не прийняла на роботу, зможе претендувати лише на 300 000 доларів. Однак Карла Гілбрайд назвала ці обмеження "застарілими" і "моральним провалом".

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