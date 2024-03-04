"Вийшов із камери смертників": чоловік випадково дізнався, що йому поставили не той діагноз

За лічені місяці британець Пол Гілл схуд на 4 кілограми, а до осені вже був змушений пересуватися на інвалідному візку.

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65-річний британець Пол Гілл з міста Бредфорд (графство Західний Йоркшир, Велика Британія) пережив справжні "емоційні гірки" через діагноз, який йому поставили лікарі. У червні 2022 року чоловікові повідомили, що він невиліковно хворий, однак потім з’ясувалося, що це помилка, пише видання Mirror.

Колишній регбіст зізнається, що той день, коли він дізнався про смертельний діагноз, став найтемнішим у його житті. Адже хвороба нейронів, що спричиняє параліч та порушення роботи головного мозку, вочевидь, не лишала чоловікові жодних шансів на порятунок.

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Невтішний діагноз Полу поставили після низки обстежень та тестів, коли він поскаржився на проблеми з опорно-руховим апаратом: за лічені місяці британець схуд на 4 кілограми, а до осені вже був змушений пересуватися на інвалідному візку.

Медики були вкрай здивованими, коли стан пацієнта неочікувано покращився: Гілл почав набирати вагу, та й рухатись йому стало значно легше. Консиліум ухвалив рішення провести повторні тести, аби з’ясувати, що саме з ним відбувається.

25 січня британця шокували новиною про те, що у нього насправді міопатія, викликана побічними ефектами від статинів — ліків для зниження холестерину. Оскільки Пол припинив прийом препаратів після встановлення першого діагнозу, це допомогло його організму поступово відновитися.

"Відмова від статинів стала, мабуть, найкращим рішенням у моєму житті. Той препарат впливав на мої м'язи й був причиною усіх симптомів. Зараз я почуваюся так, ніби мене випустили з камери смертників. Відверто кажучи, це справді якесь диво", — ділиться емоціями Гілл.

25 січня британця шокували новиною про те, що у нього насправді міопатія, викликана побічними ефектами від статинів Фото: SWNS

Лікарі запевняють, що з часом його стан повністю нормалізується.

"Кажуть, що міопатію можна повністю вилікувати. Звичайно, у моєму віці 100% успіх малоймовірний, але я був би на сьомому небі від щастя, якби мені вдалося відновитися хоча б на 80%", — додає він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як в Хмельницькому чоловікові вирізали здорове око через лікарську помилку. Хірург переплутала пухлину з виразкою рогівки, поставила неправильний діагноз й провела неправильну операцію. У київському Інституті нейрохірургії пацієнта повторно прооперували й видалили злоякісне утворення.