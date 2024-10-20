Женщина выпивала по 4 литра воды ежедневно: как это повлияло на ее внешность и организм (фото)

Муж Нины Манро говорит, что она ничего не могла сделать без стакана воды, но чувствовала себя суперздоровым человеком.

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41-летняя Нина Манро из Австралии, чтобы выздороветь от "простуды", начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу. Об этом пишет издание The Mirror.

У Нины случился приступ из-за чрезмерного количества потребления воды в сочетании с принятием лекарств против простуды и гриппа. Это привело к снижению уровня натрия в организме. В конце концов, женщина пять дней боролась за жизнь в реанимации.

"Все врачи не знали, как я это пережила. Медленно тонула и даже не догадывалась об этом! Муж говорит, что я ничего не могла сделать без стакана воды, хотя чувствовала себя суперздоровым человеком" — рассказывает женщина.

На протяжении всего кризисного периода Манро не могла видеться со своей дочерью, что стало для нее настоящим испытанием.

"Я не встречалась со своей дочерью пять дней — это было очень трудно. Не хотела, чтобы она видела меня в таком состоянии. Первые несколько дней в отделении интенсивной терапии не могла ничего пить, а когда выписалась из больницы, то сидела на диете с ограничением в 1,5 литра и, разумеется, теперь пью меньше", — добавляет австралийка.

Нина Манро с семьей Фото: SWNS

Сообщается, что состояние Нины ухудшилось за несколько дней до госпитализации 15 июня. Она обратилась за помощью в местную больницу, но там ей посоветовали просто "пить много воды".

"Я постоянно думала, что мне нужно выпить всю эту воду, чтобы лучше себя чувствовать", — вспоминает Манро.

Когда женщину госпитализировали и провели все анализы, то выяснилось, что уровень натрия в ее крови был тревожно низким — 100 миллиэквивалентов на литр, хотя предельно допустимый уровень — 135.

Кстати, Национальная служба здравоохранения (Великобритания) советует людям потреблять от шести до восьми стаканов жидкости ежедневно для поддержания гидратации.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Дженне Джестетнер из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), которая страдает от сотни аллергий и может есть только 13 продуктов. Врачи диагностировали у девушки серьезное расстройство — Mast cell activation syndrome (MCAS). Это заболевание может стать причиной возникновения крапивницы, отека, низкого давления, затрудненного дыхания и сильной диареи.

А вот 25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи.

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