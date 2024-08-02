100 разных аллергий: как выглядит девушка, которая ест только 13 продуктов (фото)

Американка сидит на специальной диете и почти каждый день ест одно и то же, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

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21-летняя Дженна Джестетнер из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), которая страдает от сотни аллергий, может есть только 13 продуктов. Врачи диагностировали у девушки серьезное расстройство — Mast cell activation syndrome (MCAS). Это заболевание может стать причиной возникновения крапивницы, отека, низкого давления, затрудненного дыхания и сильной диареи. О том, с чем она сталкивается в повседневной жизни, пишет издание Fox News.

С самого детства Дженна была крайне деликатной — много болела, легко травмировалась и часто жаловалась на тошноту, головокружение и усталость.

"Чем больше я ела определенных продуктов, тем хуже становилась реакция моего организма", — отметила она.

Американка сделала множество медицинских анализов и тестов, чтобы найти блюда, на которые бы у нее не было аллергической реакции. Как выяснилось, их оказалось всего 13: белая рыба, кабачки, огурец, индейка, зеленая фасоль, виноград, лайм, малина, финики, оливковое масло, груши, семена чиа и кувшинок.

Дженна Джестетнер из Лос-Анджелеса страдает от сотни аллергий Фото: Jenna Gestetner

Из-за специфики своего рациона 21-летняя девушка редко ест вне дома. Когда все-таки заходит в заведения общественного питания, где есть соответствующие позиции в меню, то ей всегда приходится уточнять, сможет ли повар приготовить блюдо по ее требованиям.

"Даже небольшое количество других ингредиентов может вызвать у меня аллергическую реакцию, в частности рис, макароны, хлеб, крекеры, красное мясо, курица, салат, яблоки, лимон и некоторые приправы", — пояснила она.

Джестетнер сидит на специальной диете и почти каждый день ест одно и то же, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

"Для меня важно употреблять достаточное количество калорий, а также сбалансировать все типы продуктов, чтобы получить как можно больше необходимых питательных веществ", — добавляет она.

Джестетнер сидит на специальной диете и почти каждый день ест одно и то же Фото: Jenna Gestetner

Напомним, ранее Фокус писал о женщине из китайской провинции Хубэй, которая неожиданно узнала перед замужеством, что на самом деле является биологическим мужчиной. Во время медицинского обследования у неё обнаружили мужские половые хромосомы.

А вот 25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.