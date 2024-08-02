100 різних алергій: який вигляд має дівчина, котра їсть лише 13 продуктів (фото)

Американка сидить на спеціальній дієті й майже щодня їсть одне й те саме, щоб отримати всі необхідні поживні речовини.

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21-річна Дженна Джестетнер із Лос-Анджелеса (штат Каліфорнії, США), яка страждає від сотні алергій, може їсти лише 13 продуктів. Лікарі діагностували у дівчини серйозний розлад — Mast cell activation syndrome (MCAS). Це захворювання може стати причиною виникнення кропив’янки, набряку, низького тиску, утрудненого дихання та сильної діареї. Про те, з чим вона стикається у повсякденному житті, пише видання Fox News.

З самого дитинства Дженна була вкрай делікатною — багато хворіла, легко травмувалася й часто скаржилася на нудоту, запаморочення та втому.

"Чим більше я їла певних продуктів, то гіршою ставала реакція мого організму", — зазначила вона.

Американка зробила безліч медичних аналізів і тестів, щоб страви, на які б у неї не було алергічної реакції. Як з’ясувалося, їх виявилося всього 13: біла риба, кабачки, огірок, індичка, зелена квасоля, виноград, лайм, малина, фініки, оливкова олія, груші, насіння чіа та латаття.

Дженна Джестетнер із Лос-Анджелеса страждає від сотні алергій Фото: Jenna Gestetner

Через специфіку свого раціону 21-річна дівчина рідко їсть поза домом. Коли ж вона все-таки заходить у заклади громадського харчування, де є відповідні позиції у меню, то їй завжди доводиться уточнювати, чи зможе кухар приготувати страву за її вимогами.

"Навіть невелика кількість інших інгредієнтів може викликати в мене алергічну реакцію, зокрема рис, макарони, хліб, крекери, червоне м’ясо, курка, салат, яблука, лимон і деякі приправи", — пояснила вона.

Джестетнер сидить на спеціальній дієті й майже щодня їсть одне й те саме, щоб отримати всі необхідні поживні речовини.

"Для мене важливо вживати достатню кількість калорій, а також збалансувати всі типи продуктів, щоб отримати якомога більше необхідних поживних речовин", — додає вона.

Джестетнер сидить на спеціальній дієті й майже щодня їсть одне й те саме Фото: Jenna Gestetner

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку з китайської провінції Хубей, яка несподівано дізналася перед заміжжям, що насправді є біологічним чоловіком. Під час медичного обстеження у неї виявили чоловічі статеві хромосоми.

А от 25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі.

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