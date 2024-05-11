Алергія на їжу дедалі частіше розвивається в дорослих: учені оприлюднили тривожні дані

Раніше вчені вважали, що харчові алергії розвиваються в нас із самого дитинства. Однак останні дані свідчать про те, що у світі побільшало джерел, здатних розвинути її в дорослих.

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Дослідження вчених підтвердили, що в дорослих дійсно може раптово розвинутися харчова алергія, навіть якщо в них не було її в дитинстві. Зростання кількості випадків харчової алергії в дорослих піднімає питання про причини її виникнення та свідчить про зміну характеру реакції нашої імунної системи на їжу.

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Харчова алергія виникає, коли імунна система аномально реагує на певні продукти харчування, часто за участю типу антитіл, відомого як імуноглобулін E (IgE). Ці реакції можуть спричиняти різні симптоми — від легкої кропив'янки до важких, загрозливих для життя станів, таких як анафілаксія. Цікаво, що близько 45% дорослих із такою алергією реагують одразу на кілька продуктів, що контрастує з найпоширенішою в дитинстві алергією на коров'яче молоко, яйця, арахіс і сою.

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Одна з унікальних алергій у дорослих — алергія на м'ясо, що виникає внаслідок укусу кліщів, також відома як синдром α-Gal. Ця алергія розвивається після повторних укусів і може спричиняти важкі реакції на м'ясо ссавців та інші продукти, що містять молекулу вуглеводу α-Gal. На щастя, вона не вічна та через певний, але тривалий термін може більше не проявлятися. Ще одне рідкісне захворювання — фруктово-пилкова алергія, або синдром пилкової харчової алергії, за якого пилок, що міститься в повітрі, викликає реакцію на аналогічні білки, що містяться в деяких фруктах, овочах і травах.

У дослідженні, проведеному за участю доктора Карі Надо з Університету Стенфорда, також вивчали харчову алергію, спричинену фізичними вправами, коли вони впливають на роботу кишківника та підвищують імовірність алергічної реакції на їжу, з'їдену перед навантаженням організму. Цей вид алергії зустрічається рідко, але потенційно може бути серйозним, що підкреслює важливість обізнаності й правильного лікування харчової алергії.

Розуміння складнощів цих алергій життєво необхідне, оскільки їхня поширеність зростає, вони зачіпають дедалі більшу кількість дорослих і роблять значний внесок у зростання витрат на охорону здоров'я. Дослідження вчених підкреслює важливість правильної та ранньої діагностики й планів лікування, розроблених із урахуванням індивідуальних потреб пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.

Також Фокус писав про те, що алергія на арахіс і горіхи стане виліковною. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.