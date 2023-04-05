Алергія на арахіс і горіхи стане виліковною: вчені створили мРНК вакцину

Науковці створили революційний препарат для повного лікування алергії, та за їхніми словами, його застосування не обмежується лише цим.

Related video

В одних тільки Сполучених Штатах близько трьох мільйонів американців страждають від алергії на арахіс та деревні горіхи, при цьому існує тільки один затверджений метод лікування, який усуває її тяжкість. Незважаючи на великі дослідження, успіхи в боротьбі з цим потенційно смертельним захворюванням та його лікуванні обмежені, що залишає страждальцям мало надії, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Однак вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (КУЛА), можливо, зробили великий прорив. Вони випробували революційний препарат мРНК, укладений у крихітні наночастинки, який не тільки повернув назад алергію на арахіс у мишей, а й забезпечив організм необхідними мікробіологічними інструментами для запобігання розвитку цього небезпечного для життя стану. За словами доктора Андре Неля, співавтора дослідження і професора Каліфорнійського університету, це перше відоме застосування мРНК для лікування алергічних захворювань. Дослідження показує багатообіцяючий потенціал для боротьби не тільки з алергією на арахіс, а й з іншими харчовими алергенами, ліками та аутоімунними захворюваннями.

Дотримуючись підходу вакцини COVID-19, команда використовувала мРНК, упаковану в наночастинку, щоб націлити її на печінку та навчити певні клітини переносити білки арахісу. Печінка була обрана через її здатність переносити чужорідні речовини та її роль у навчанні імунної системи переносити чужорідні білки.

Це дослідження ґрунтується на результатах попереднього дослідження, проведеного командою 2021 року, де наночастинку використовували для доставки фрагмента білка, щоб полегшити алергію на яйця у мишей. У 2022 році команда визначила епітоп, пов'язаний з алергією на арахіс. Націлившись на потрібний епітоп, вчені сподіваються послабити реакцію на кілька фрагментів та ефективно боротися з хворобою.

Дослідники використовували мРНК, подібно до того, як вона використовується у вакцинах від COVID-19, для кодування конкретного епітопа в наночастинці. Під час успішних випробувань на мишах лікування значно підвищило їхню толерантність до білка арахісу.

Команда оптимістично налаштована на те, що протягом трьох років лікування перейде до клінічних випробувань та може бути адаптоване для інших видів алергії, оскільки корисне навантаження мРНК може кодувати різні типи епітопів. Вони навіть вивчають можливість адаптації цього методу для лікування діабету 1 типу.

Раніше Фокус писав про можливий спосіб уникнути харчової алергії у дітей. Вчені вважають, що у цій справі допоможуть домашні тварини.