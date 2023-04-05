Аллергия на арахис и орехи станет излечимой: ученые создали мРНК вакцину

Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

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В одних только Соединенных Штатах около трех миллионов американцев страдают от аллергии на арахис и древесные орехи, при этом существует только один утвержденный метод лечения, который устраняет ее тяжесть. Несмотря на обширные исследования, успехи в борьбе с этим потенциально смертельным заболеванием и его лечении ограничены, что оставляет страдальцам мало надежды, пишет New Atlas.

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Однако ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (КУЛА), возможно, совершили большой прорыв. Они испытали революционный препарат мРНК, заключенный в крошечные наночастицы, который не только обратил вспять аллергию на арахис у мышей, но и снабдил организм необходимыми микробиологическими инструментами для предотвращения развития этого опасного для жизни состояния. По словам доктора Андре Неля, соавтора исследования и профессора Калифорнийского университета, это первое известное применение мРНК для лечения аллергических заболеваний. Исследование показывает многообещающий потенциал для борьбы не только с аллергией на арахис, но и с другими пищевыми аллергенами, лекарствами и аутоиммунными заболеваниями.

Следуя подходу вакцины COVID-19, команда использовала мРНК, упакованную в наночастицу, чтобы нацелить ее на печень и научить определенные клетки переносить белки арахиса. Печень была выбрана из-за ее способности переносить чужеродные вещества и ее роли в обучении иммунной системы переносить чужеродные белки.

Это исследование основано на результатах предыдущего исследования, проведенного командой в 2021 году, где наночастица использовалась для доставки фрагмента белка, чтобы облегчить аллергию на яйца у мышей. В 2022 году команда определила эпитоп, связанный с аллергией на арахис. Нацелившись на нужный эпитоп, ученые надеются ослабить реакцию на несколько фрагментов и эффективно бороться с болезнью.

Исследователи использовали мРНК, подобно тому, как она используется в вакцинах COVID-19, для кодирования конкретного эпитопа в наночастице. В ходе успешных испытаний на мышах лечение значительно повысило их толерантность к белку арахиса.

Команда оптимистично настроена на то, что в течение трех лет лечение перейдет к клиническим испытаниям и может быть адаптировано для других видов аллергии, поскольку полезная нагрузка мРНК может кодировать различные типы эпитопов. Они даже изучают возможность адаптации этого метода для лечения диабета 1 типа.

Ранее Фокус писал о возможном способе избежать пищевой аллергии у детей. Ученые считают, что в этом деле помогут домашние животные.