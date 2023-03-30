Ученые нашли способ снизить риск развития пищевой аллергии у детей: помогут домашние питомцы

Исследование свидетельствует о том, что кошки и собаки могут помочь в развитии пищевой аллергии в более позднем возрасте.

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В последние десятилетия человечество сталкивается с растущим количеством пищевых аллергий у детей и людей в более взрослом возрасте. Поэтому ученые сосредоточились на поисках методов, которые позволили бы предотвратить развитие смертельных реакций на пищевые продукты и, похоже, добились некоторого успеха, пишет Forbes.

Японские ученые провели крупнейшее в своем роде исследование, которое изучает частоту многочисленных пищевых аллергий и воздействие различных видов домашних животных на них. В общей сложности исследование охватило 66 тысяч младенцев в возрасте до трех лет.

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Результаты свидетельствуют о том, что дети, которые контактируют с домашними кошками и собаками в раннем младенчестве или во время внутриутробного развития, имеют гораздо меньшую вероятность развития пищевой аллергии, чем их сверстники, не контактировавшие с питомцами.

Например, у детей, контактировавших с домашними собаками, значительно реже развивалась пищевая аллергия. В особенности это касается аллергии на такие продукты, как:

яйца;

молоко;

орехи.

При этом контакт в младенчестве с кошками существенно снижает риск развития пищевой аллергии на такие продукты, как:

яйца;

пшеница;

соя.

По словам ведущего автора исследования, педиатра Хисао Окабе из Медицинского университета Фукусимы, их с коллегами удивил тот факт, что связь между пищевой аллергией и домашними питомцами может меняться в зависимости от вида животных и аллергии.

Статистика

Уровень аллергии, в том числе и пищевой, увеличивался в течение нескольких десятилетий, и ученые так и не знают, что послужило причиной. Однако из теорий предполагает, что наша более чистая окружающая среда каким-то образом сделала нас более уязвимыми для аллергии.

Исследователи также предложили ряд возможных объяснений того, почему это имеет место. Например, причина может заключаться в том, как наша иммунная система реагирует на микробиомы животных, включая людей — мы подвергаемся большему воздействию аллергенов через кожу и воздух, тем самым укрепляя свою иммунную систему.

Данные свидетельствуют о том, что контакт с домашними животными в младенчестве снижает риск развития аллергических реакций, в том числе речь идет об:

пищевой аллергии;

экземе;

астме;

сенной лихорадке.

Любопытный фактически

Исследования показывают, что далеко не все домашние животные могут помочь снизить риск развития аллергической реакции. Например, ученые обнаружили, что дети, контактировавшие с хомяками, имели более высокий уровень аллергии на орехи, чем дети без хомяков. Отметим, что эта группа составила менее 1% испытуемых от общего числа реципиентов.

По словам Окабе, объяснение может быть простым — в корме хомяков содержатся орехи, а воздействие корма через кожу может повысить чувствительность младенцев к аллергенам орехов. Однако, чтобы проверить данное предположение, потребуются дополнительные исследования.

В ходе исследования ученые также изучили связь пищевой аллергии у детей и контакт с птицами и черепахами. Увы, данные не были достаточно убедительными или статистически значимыми. Предварительные результаты свидетельствуют, что у детей, контактировавших с черепахами, повышался риск развития аллергии на сою и орехи, а у тех, кто контактировал с птицами — на орехи и яйца. Но для подтверждения результатов потребуются дополнительные тесты.

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