Вчені знайшли спосіб знизити ризик розвитку харчової алергії у дітей: допоможуть домашні улюбленці

Дослідження свідчить про те, що кішки та собаки можуть знизити ризик розвитку харчової алергії у більш дорослому віці.

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В останні десятиліття людство стикається з кількістю харчових алергій, що зростає, як у дітей, так і в людей у дорослішому віці. Тому вчені зосередилися на пошуках методів, які б дозволили запобігти розвитку смертельних реакцій на харчові продукти й, схоже, досягли деякого успіху, пише Forbes.

Японські вчені провели найбільше у своїй галузі дослідження, яке вивчає частоту численних харчових алергій та вплив різних видів свійських тварин на них. Загалом дослідження охопило 66 тисяч немовлят віком до трьох років.

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Результати свідчать про те, що діти, які контактують з домашніми кішками та собаками в ранньому дитинстві або під час внутрішньоутробного розвитку, мають набагато меншу ймовірність розвитку харчової алергії, ніж їхні однолітки, які не контактували з улюбленцями.

Наприклад, у дітей, які контактували з домашніми собаками, значно рідше розвивалася харчова алергія. Особливо це стосується алергії на такі продукти, як:

яйця;

молоко;

горіхи.

Водночас контакт у дитинстві з кішками суттєво знижує ризик розвитку харчової алергії на такі продукти, як:

яйця;

пшениця;

соя.

За словами провідного автора дослідження, педіатра Хісао Окабе з Медичного університету Фукусіми, їх з колегами здивував той факт, що зв'язок між харчовою алергією та домашніми улюбленцями змінюється в залежності від виду тварин та алергії.

Статистика

Рівень алергії, зокрема і харчової, збільшувався протягом кількох десятиліть, і вчені так і не знають, що стало причиною. Проте одна з теорій припускає, що наше чисте довкілля якимось чином зробило нас більш уразливими для алергії.

Дослідники також запропонували низку можливих пояснень, чому це могло статися. Наприклад, причина може полягати в тому, як наша імунна система реагує на мікробіоми тварин, зокрема людей — ми наражаємося на більший вплив алергенів через шкіру та повітря, тим самим зміцнюючи свою імунну систему.

Дані свідчать, що контакт з домашніми тваринами у дитинстві знижує ризик розвитку алергічних реакцій, зокрема йдеться про:

харчову алергію;

екземи;

астму;

сінну лихоманку.

Цікавий факт

Дослідження свідчать, що далеко не всі домашні тварини допомагають знизити ризик розвитку алергічної реакції. Наприклад, вчені виявили, що діти, які контактували з хом'яками, мали вищий рівень алергії на горіхи, ніж діти без хом'яків. Зазначимо, що ця група склала менше ніж 1% піддослідних від загальної кількості реципієнтів.

За словами Окабе, пояснення може бути простим — у кормі хом'яків містяться горіхи, а вплив корму через шкіру може підвищити чутливість немовлят до алергенів горіхів. Проте, щоб перевірити це припущення, знадобляться додаткові дослідження.

Під час дослідження вчені також вивчили зв'язок харчової алергії у дітей та контакт із птахами та черепахами. На жаль, дані не були досить переконливими чи статистично значущими. Попередні результати свідчать, що у дітей, які контактували з черепахами, підвищувався ризик розвитку алергії на сою та горіхи, а у тих, хто контактував із птахами — на горіхи та яйця. Але для підтвердження результатів знадобляться додаткові тести.

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