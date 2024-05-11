Аллергия на пищу все чаще развивается у взрослых: ученые обнародовали тревожные данные

Ранее ученые считали, что пищевые аллергии развиваются у нас с самого детства. Однако последние данные свидетельствуют о том, что в мире стало больше источников, способных развить ее у взрослых.

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Исследования ученых подтвердили, что у взрослых действительно может внезапно развиться пищевая аллергия, даже если у них не было ее в детстве. Рост числа случаев пищевой аллергии у взрослых поднимает вопросы о причинах ее возникновения и свидетельствует об изменении характера реакции нашей иммунной системы на пищу.

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Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система аномально реагирует на определенные продукты питания, часто с участием типа антител, известного как иммуноглобулин E (IgE). Эти реакции могут вызывать различные симптомы — от легкой крапивницы до тяжелых, угрожающих жизни состояний, таких как анафилаксия. Интересно, что около 45% взрослых с такой аллергией реагируют сразу на несколько продуктов, что контрастирует с наиболее распространенной в детстве аллергией на коровье молоко, яйца, арахис и сою.

Важно

Не упустить развитие серьезного заболевания: чем обычная аллергия отличается от синусита

Одна из уникальных аллергий у взрослых — аллергия на мясо, получаемая в результате укуса клещей, также известная как синдром α-Gal. Эта аллергия развивается после повторных укусов и может вызывать тяжелые реакции на мясо млекопитающих и другие продукты, содержащие молекулу углевода α-Gal. К счастью, она не вечна и через определенный, но продолжительный, срок может больше не проявляться. Еще одно редкое заболевание — фруктово-пыльцевая аллергия, или синдром пыльцевой пищевой аллергии, при котором пыльца, находящаяся в воздухе, вызывает реакцию на аналогичные белки, содержащиеся в некоторых фруктах, овощах и травах.

В исследовании, проведенном с участием доктора Кари Надо из Университета Стэнфорда, также изучалась пищевая аллергия, вызванная физическими упражнениями, когда они влияют на работу кишечника и повышают вероятность аллергической реакции на пищу, съеденную перед нагрузкой организма. Этот вид аллергии встречается редко, но потенциально может быть серьезным, что подчеркивает важность осведомленности и правильного лечения пищевой аллергии.

Понимание сложностей этих аллергий жизненно необходимо, поскольку их распространенность растет, они затрагивают все большее число взрослых и вносят значительный вклад в растущие расходы на здравоохранение. Исследование ученых подчеркивает важность правильной и ранней диагностики и планов лечения, разработанных с учетом индивидуальных потребностей пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

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