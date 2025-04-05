"Понимает, в какой мир пришел": выражение лица новорожденного стало новым мемом (фото)

29-летняя Кандида Вилла-Лобос и ее 28-летний муж Себастьяо Оливейра из Португалии пытались вызвать улыбку у своего двухмесячного сына, но взамен получили лишь равнодушный и отстраненный взгляд.

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Курьезный момент супруги сняли на видео и опубликовали в TikTok.

Вилла-Лобос во время планового визита к педиатру поинтересовалась, почему их ребенок еще ни разу не засмеялся.

"Врач сказала, что малыши обычно начинают улыбаться примерно в два месяца, и даже легонько прикоснулась к его щечке, чтобы поощрить улыбнуться. Конечно, мы попытались сделать то же самое дома, но потерпели неудачу", — рассказала мать.

Объяснения от специалистов

Следуя советам педиатра, родители время от времени осторожно касались щечки и подбородка ребенка, ожидая милой реакции, но вместо этого их сын только равнодушно смотрел на отца.

"Без единого моргания... просто совершенно невозмутим. Как маленький судья, который молча решает, достойны ли мы его улыбки. Это довольно поучительно, очевидно, надо было приложить больше усилий", — добавляет Вилла-Лобос.

Ребенок не проявляет эмоций Фото: TikTok

По словам психолога Иевы Кубилюте, социальные сети могут вызвать необоснованные ожидания относительно этапов развития ребенка. К примеру, рефлекторные улыбки могут появляться довольно рано, а вот настоящий социальный смех, возникающий в ответ на действия родителей, как правило, проявляется в возрасте от 6 до 12 недель. Кубилюте отмечает, что родители должны наблюдать за формированием своего ребенка и консультироваться с педиатром при наличии серьезных беспокойств.

Реакция пользователей сети

Это смешное видео собрало более 1,6 миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

"Малыш будет работать в парламенте", — написал один зритель;

Другой пошутил: "Думаю, если бы кто-то касался моего двойного подбородка, я бы тоже не улыбался";

"Молодой человек прекрасно понимает, в какой мир пришел", — добавил следующий юзер.

Напомним, молодые супруги из Нью-Джерси (США), Бриттани Диппольд Спада и ее возлюбленный Мэтью Спада, ужинали со своими тремя детьми — Уэсли, Джексом и Лоусоном, когда их двухмесячный малыш продемонстрировал неожиданный жест. Увиденное насмешило не только родителей, но и миллионную аудиторию в сети.

Кроме того, мама из Перта, что в Западной Австралии, находясь на последнем месяце беременности, проверила видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате, и услышала кое-что забавное.