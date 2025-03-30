Мама почервоніла, коли 5-річний син розказав вчительці про її "роботу в спальні" (відео)

Аврора твердо переконана, що "немає нічого поганого" в тому, що люди знімають відео у своїх спальнях, але додала, що вона не заробляє гроші таким чином.

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Мама 5-річного школяра, Аврора Маккосланд, поділилася в TikTok смішною історією. Коли вона забрала сина зі школи, то вчителька відвела її вбік і розказала, що хлопчик здивував весь клас, описавши, чим його мама займається на роботі.

"Мама знімає відео у своїй спальні, але тільки тоді, коли мене немає вдома", — сказав маленький школяр.

Маккосланд каже, що веде власний блог у TikTok і ділиться з підписниками корисною інформацією про облаштування оселі, організацію простору та прибирання.

Пояснення матері

"Я не розказую синові про свою роботу та кар'єру. Це ніколи не було темою для обговорення. Та й дитині важко пояснити, що таке творець контенту, тому зазвичай просто уникаю відповіді, якщо це питання підіймається", — сказала мама.

Аврора твердо переконана, що "немає нічого поганого" в тому, що люди знімають відео у своїх спальнях, але додала, що вона не заробляє гроші таким чином.

Її кліп зібрав понад 1,6 мільйона переглядів, тисячі вподобайок і коментарів від інших батьків, які прекрасно розуміють почуття приниженої матері.

"Син сказав усім, що ми бездомні, бо не маємо свого будинку", — написав один з користувачів;

"А мій син сказав, що ми живемо в наркопритоні… У нас в будинку на стіні є крихітна тріщина від дверної ручки", — поділилася інша мама;

Ще один юзер зауважив: "Донька сказала вчительці, що її мама у в'язниці. Я працюю прокурором".

Нагадаємо, 24-річна мама Медді Берд, яка живе у британському Лондоні, нещодавно показала цікаве відео свого 6-місячного сина — Джуда. Здавалося б, у кадрі немає нічого незвичного: дитина спокійно грається у своєму кріслі для занять. Однак глядачів вкрай здивувало те, як це виглядає у дзеркалі.

А от Коннор Лодж дозволив своїй маленькій доньці зварити йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Чоловік часто ділиться фрагментами повсякденного життя в інтернеті. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.