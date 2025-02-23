Мати показала миле відео зі своїм сином: глядачі побачили у дзеркалі дещо інше

Медді Берд довго не могла зрозуміти, що не так, але потім ще раз переглянула відеозапис й зрозуміла реакцію своїх підписників у соціальних мережах.

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24-річна Медді Берд з Лондона (Велика Британія) нещодавно опублікувала зворушливе відео свого 6-місячного сина — Джуда. На перший погляд, у кадрі немає нічого незвичного: хлопчик спокійно грається у своєму кріслі для занять. Втім, глядачів у TikTok дуже здивувало те, як це виглядає у дзеркалі.

Берд зізнається, що підписники засипали її повідомленнями про "третю руку" в малюка. Вона довго не могла зрозуміти, про що мова, але потім ще раз переглянула відеозапис.

Оптична ілюзія

На опублікованих кадрах все виглядає так, ніби дві руки хлопчика знаходяться на стільці, а третя — на столі. Спершу матір не помітила цієї кумедної оптичної ілюзії.

"Не бачила третьої руки, коли опублікувала відео, а потім за лічені хвилини отримала багато коментарів, які вказували на це. Мені хотілося показати, як добре він справляється, але всі говорили тільки про третю руку", — продовжила мати.

Берд пояснює, що рука її сина лежала перед дзеркалом на столику, але у відображенні здавалося, що у нього три руки. В описі до ролика вона пожартувала: "Чесно кажучи, не помічав цього, поки 50 людей не написали, чому в нього три руки".

Позиція глядачів

"Реакція була шаленою. TikTok просто збожеволів після публікації відео. Деяким людям знадобилось багато часу, аби зрозуміти, що це дзеркало", — розповіла Берд.

З моменту публікації ролик зібрав десятки тисяч переглядів та безліч коментарів. "Мені знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що це дзеркало", — написала одна з учасниць обговорення. Інша додала: "Це зайняло у мене більше часу, ніж хотілося б. Думаю, мені треба виспатися!".

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