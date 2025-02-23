Мать показала милое видео со своим сыном: зрители увидели в зеркале кое-что другое

Мэдди Берд долго не могла понять, что не так, но потом еще раз пересмотрела видеозапись и поняла реакцию своих подписчиков в социальных сетях.

Related video

24-летняя Мэдди Берд из Лондона (Великобритания) недавно опубликовала трогательное видео своего 6-месячного сына — Джуда. На первый взгляд, в кадре нет ничего необычного: мальчик спокойно играет в своем кресле для занятий. Впрочем, зрителей в TikTok очень удивило то, как это выглядит в зеркале.

Берд признается, что подписчики засыпали ее сообщениями о "третьей руке" у малыша. Она долго не могла понять, о чем речь, но потом еще раз пересмотрела видеозапись.

Оптическая иллюзия

На опубликованных кадрах все выглядит так, будто две руки мальчика находятся на стуле, а третья — на столе. Сперва мать не заметила этой забавной оптической иллюзии.

"Не видела третьей руки, когда опубликовала видео, а потом за считанные минуты получила много комментариев, которые указывали на это. Мне хотелось показать, как хорошо он справляется, но все говорили только о третьей руке", — продолжила мать.

Берд объясняет, что рука ее сына лежала перед зеркалом на столике, но в отражении казалось, что у него три руки. В описании к ролику она пошутила: "Честно говоря, не замечал этого, пока 50 человек не написали, почему у него три руки".

Позиция зрителей

"Реакция была бешеной. TikTok просто сошел с ума после публикации видео. Некоторым людям понадобилось много времени, чтобы понять, что это зеркало", — рассказала Берд.

С момента публикации ролик собрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. "Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что это зеркало", — написала одна из участниц обсуждения. Другая добавила: "Это заняло у меня больше времени, чем хотелось бы. Думаю, мне надо выспаться!".

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

А вот Белла Тейдеман из юго-восточной Англии стала звездой социальных сетей, когда ее мама опубликовала в Instagram короткий фрагмент их разговора о счастье и отчаянии.