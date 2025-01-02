Отец разрешил маленькой дочери приготовить кофе: лучше бы он сделал это сам (видео)

В кадре можно увидеть забавную сцену на кухне. Девочке осталось только добавить к кофе немного молока, но что-то пошло не по плану.

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Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

26-летний Коннор и его 25-летняя невеста Джордан живут в Эссексе (Англия) и воспитывают дочь — Каллу. В кадре отец семейства показал, как его ребенок учится аккуратно наливать молоко в чашку, но все закончилось совсем не так, как планировалось.

Интересное воспитание

"Этот клип лишь фрагмент из более длинного видео, где я учил Каллу готовить кофе. Мы поощряем ее делать все по-своему, даже если это приводит к беспорядку", — рассказал Лодж в интервью журналу Newsweek.

В кадре можно увидеть забавную сцену на кухне. Отец с дочкой готовят напиток. Все почти готово, но нужно добавить к кофе молока.

Калла вылила в напиток все молоко из бутылки Фото: TikTok

"Тебе даже не нужна моя помощь", — говорит Коннор, но ошибается, поскольку дочь радостно выливает весь остаток молока в чашку, и оно переливается через край, разбрызгиваясь по всему столу. Увидев это, мужчина закрывает лицо руками, а затем добавляет: "Я сейчас буду смеяться":

Лодж отметил, что технически Калла справилась со своей задачей.

"Она очень гордилась собой, хотя была немного смущена, почему я так отреагировал, потому что она налила молоко в чашку. Я же не уточнял, сколько именно нужно", — рассказывает он.

Реакция сети

Пользователям сети понравился милый ролик, который с момента публикации собрал более 200 тысяч лайков.

"Слушай, ты не можешь плакать из-за разлитого молока";

"Ладно, но обратите внимание на силу хватки, как она уверенно наклонила эту бутылку молока!";

"Тот факт, что она не боится, согревает мое сердце".

В конце концов, Лодж резюмировал: "Всегда стараемся давать нашей дочери маленькие уроки, такие как приготовление чая и кофе, а также учим ее кулинарии, например она любит чистить картошку".

Напомним, 5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Этот курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.

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