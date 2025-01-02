Родители не были готовы к тому, что сделала их 5-летняя дочь во время семейной фотосессии

Отец семейства, 39-летний Гарри, продемонстрировал, как его дочь Элси показывает различные забавные позы, используя разнообразный реквизит.

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5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Этот курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.

В кадре отец семейства, 39-летний Гарри, показывает, как его дочь Элси демонстрирует различные забавные позы, используя лошадь-качалку и подарки в качестве реквизита.

"Я был ошеломлен. Пытаюсь понять, где она увидела эти позы, ведь Элси никогда не видела модельных телешоу и никогда не была в социальных сетях", — рассказал Гарри в интервью изданию Newsweek.

Девочка пока не знает, кем хочет стать, когда вырастет, но родители не сомневаются, что это будет что-то творческое.

"У нее так много талантов. Мы просто пытаемся развивать их, пока она не выберет один, на котором остановится. Вот, почему мы опубликовали это видео, надеясь получить помощь в развитии ее модельного таланта", — добавил мужчина.

Девочка пока не знает, кем хочет стать, когда вырастет, но родители не сомневаются, что это будет что-то творческое Фото: TikTok

По словам отца, Элси страстно относится к своему гардеробу и отказывается носить дома что-то, кроме платья принцессы.

"Когда она выходит из дома, то всегда тщательно выбирает себе наряд, и она очень хорошо это умеет. Это первый признак того, что у нее есть талант к моде", — добавил мужчина.

Это видео собрало более 522 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.

"В этот момент вам всем нужно просто уйти со съемочной площадки и дать ей возможность по-настоящему закрепиться!" — написал один из участников обсуждения;

"Vogue зовет!" — шутит другая зрительница;

Еще один добавил: "Послушайте, вы одели ее в платье, она вышла и сделала шоу".

Напомним, одна мама проверяла розовую сумочку своей 7-летней дочери и ожидала найти там какие-то безделушки. Возможно, тюбик блеска для губ, игрушки, карандаши и фломастеры. Вместо этого она увидела то, что заставило ее вздрогнуть — игрушечный пистолет с неоновой зеленой ракетой. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав 5,5 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.