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МирФан

Родители не были готовы к тому, что сделала их 5-летняя дочь во время семейной фотосессии

Девочка во время фотосессии рассмешила родителей своим поведением, курьезы, приколы, странные случаи из жизни
Фото: TikTok | Элси устроила настоящее шоу во время фотосессии

Отец семейства, 39-летний Гарри, продемонстрировал, как его дочь Элси показывает различные забавные позы, используя разнообразный реквизит.

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5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Этот курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.

В кадре отец семейства, 39-летний Гарри, показывает, как его дочь Элси демонстрирует различные забавные позы, используя лошадь-качалку и подарки в качестве реквизита.

"Я был ошеломлен. Пытаюсь понять, где она увидела эти позы, ведь Элси никогда не видела модельных телешоу и никогда не была в социальных сетях", — рассказал Гарри в интервью изданию Newsweek.

Девочка пока не знает, кем хочет стать, когда вырастет, но родители не сомневаются, что это будет что-то творческое.

"У нее так много талантов. Мы просто пытаемся развивать их, пока она не выберет один, на котором остановится. Вот, почему мы опубликовали это видео, надеясь получить помощь в развитии ее модельного таланта", — добавил мужчина.

Девочка во время фотосессии рассмешила родителей своим поведением, курьезы, приколы, странные случаи из жизни Fullscreen
Девочка пока не знает, кем хочет стать, когда вырастет, но родители не сомневаются, что это будет что-то творческое
Фото: TikTok

По словам отца, Элси страстно относится к своему гардеробу и отказывается носить дома что-то, кроме платья принцессы.

"Когда она выходит из дома, то всегда тщательно выбирает себе наряд, и она очень хорошо это умеет. Это первый признак того, что у нее есть талант к моде", — добавил мужчина.

Это видео собрало более 522 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.

  • "В этот момент вам всем нужно просто уйти со съемочной площадки и дать ей возможность по-настоящему закрепиться!" — написал один из участников обсуждения;
  • "Vogue зовет!" — шутит другая зрительница;
  • Еще один добавил: "Послушайте, вы одели ее в платье, она вышла и сделала шоу".

Напомним, одна мама проверяла розовую сумочку своей 7-летней дочери и ожидала найти там какие-то безделушки. Возможно, тюбик блеска для губ, игрушки, карандаши и фломастеры. Вместо этого она увидела то, что заставило ее вздрогнуть — игрушечный пистолет с неоновой зеленой ракетой. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав 5,5 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.