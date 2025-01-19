Мама спросила у 6-летней дочери, счастлива ли она: ребенок ответил одним словом (видео)

Шарлотта рассказала журналистам, что ее дочь очень решительная и точно знает, чего хочет. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

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Как оказалось, ключ к счастью 6-летнего ребенка не отличается от желаний людей более зрелого возраста. Белла Тейдеман из юго-восточной Англии стала звездой социальных сетей, когда ее мама опубликовала в Instagram короткий фрагмент их разговора о счастье и отчаянии.

Клип начинается с того, что мать спрашивает дочь: она счастлива или испытывает злость. "Злость", — сразу отвечает 6-летняя девочка, упорядочивая свои книги о Свинке Пеппе.

Сыр помогает

Шарлотта рассказала журналистам издания Newsweek, что ее дочь очень решительная и точно знает, чего хочет. На этот раз ребенок расстроился, потому что ему не дали кусок сыра.

"Она также очень хорошо понимает свои эмоции. Мы все знаем, когда она сердится", — объясняет 33-летняя мать двоих детей.

Когда Шарлотта спрашивает у Беллы, что же делает ее счастливой, та без раздумий отвечает: "Сыр помогает". Этот курьезный ролик под названием "POV: Празднования закончились, весь сыр исчез" собрал 2 миллиона просмотров в Instagram.

Белла очень любит сыр Фото: Instagram

Шарлотта шутит, что любовь Беллы к сыру передалась генетически.

"На Рождество я съела целый ломтик сыра, и Белла сделала бы то же самое, если бы ей позволили. На самом деле моя дочь довольно привередлива к еде, но одно могу гарантировать — сыр она съест точно", — говорит мать.

Растет гурман

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Белла говорит за всех нас", — написал один из участников обсуждения;

"Сыр делает меня тоже счастливым", — согласился второй;

Другой зритель добавил: "Растет гурман";

"Накормите наконец ребенка", — вставил свои пять копеек следующий юзер.

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.