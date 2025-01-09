Мама не может поверить, что делает ее маленький сын каждый раз, когда видит девочку (видео)

Мама мальчика, Маккензи Винсент, хотела запечатлеть курьезный момент на камеру перед тем, как они начнут ходить по магазинам.

Related video

Мальчик Леви из Аризоны (США) стал звездой социальных сетей благодаря своей харизме. Сидя на детском стульчике во время семейного обеда, он начал улыбаться каждой девочке, которая проходила мимо, за что получил звание "самого молодого ловеласа". Соответствующее видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

Мама мальчика, Маккензи Винсент, хотела запечатлеть курьезный момент на камеру перед тем, как они начнут ходить по магазинам.

"Мой сын — один из самых счастливых и дружелюбных мальчиков в мире и всегда привлекает к себе внимание, посылая всем поцелуи. Он готов подружиться со всеми", — говорит женщина.

Копия мамы и папы

Мать объяснила, что называет своего 15-месячного малыша "ловеласом", но это не нужно воспринимать буквально.

"Он улыбается, демонстрируя свои ямочки, и машет рукой всем, кого видит. Каждый раз, когда идем в ресторан или на шопинг, то всегда останавливаемся, чтобы каждый в ответ помахал ему", — добавляет мать в интервью Newsweek.

Смешная реакция малыша на девочек Фото: TikTok

Маккензи объясняет общительный характер Леви сочетанием маминого и папиного характера. Самопровозглашенные экстраверты, Винсент и Мэтью, создали комфортную среду для процветания своего ребенка.

Реакция сообщества

Этот ролик стал вирусным за считанные дни, собрав с момента его публикации 6 миллионов просмотров. Пользователи сети засыпали автора и ее сыночка комплиментами и словами поддержки.

"То, как он оглянулся, тоже очень мило";

"Он знает, кто он такой с детства";

"Будущая голливудская звезда";

"Интересно, что будет дальше";

"У вас растет уникальный ребенок";

"Разбиватель сердец".

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.