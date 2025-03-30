Мама покраснела, когда 5-летний сын рассказал учительнице о ее "работе в спальне" (видео)

Аврора твердо убеждена, что "нет ничего плохого" в том, что люди снимают видео в своих спальнях, но добавила, что она не зарабатывает деньги таким образом.

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Мама 5-летнего школьника, Аврора Маккосланд, поделилась в TikTok смешной историей. Когда она забрала сына из школы, то учительница отвела ее в сторону и рассказала, что мальчик удивил весь класс, описав, чем его мама занимается на работе.

"Мама снимает видео в своей спальне, но только тогда, когда меня нет дома", — сказал маленький школьник.

Маккосланд говорит, что ведет собственный блог в TikTok и делится с подписчиками полезной информацией об обустройстве дома, организации пространства и уборке.

Объяснение матери

"Я не рассказываю сыну о своей работе и карьере. Это никогда не было темой для обсуждения. Да и ребенку трудно объяснить, что такое творец контента, поэтому обычно просто избегаю ответа, если этот вопрос поднимается", — сказала мама.

Аврора твердо убеждена, что "нет ничего плохого" в том, что люди снимают видео в своих спальнях, но добавила, что она не зарабатывает деньги таким образом.

Ее клип собрал более 1,6 миллиона просмотров, тысячи лайков и комментариев от других родителей, которые прекрасно понимают чувства униженной матери.

"Сын сказал всем, что мы бездомные, потому что у нас нет своего дома", — написал один из пользователей;

"А мой сын сказал, что мы живем в наркопритоне... У нас в доме на стене есть крошечная трещина от дверной ручки", — поделилась другая мама;

Еще один юзер заметил: "Дочь сказала учительнице, что ее мама в тюрьме. Я работаю прокурором".

Напомним, 24-летняя мама Мэдди Берд, которая живет в британском Лондоне, недавно показала интересное видео своего 6-месячного сына — Джуда. Казалось бы, в кадре нет ничего необычного: ребенок спокойно играет в своем кресле для занятий. Однако зрителей крайне удивило то, как это выглядит в зеркале.

А вот Коннор Лодж позволил своей маленькой дочери сварить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Мужчина часто делится фрагментами повседневной жизни в интернете. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.